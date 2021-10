Rügen

Die Benzinpreise gehen auf der Insel Rügen ungebremst durch die Decke. Zu Beginn der Woche stand zum ersten Mal die Zwei vor dem Komma. Für einen Liter Super-Plus mussten Autofahrer 2,02 Euro in Bergen oder 2,05 Euro in Samtens zahlen. Beim Liter Super sah es auch nicht viel besser aus. 1,89 Euro war Montagmittag der Höchstwert auf Rügen. Am Mittwoch sah es mit 2,07 Euro bei Super-Plus und 1,86 Euro (Super) nicht besser aus.

Besonders Pendler sind betroffen, die täglich fahren und demnach ständig tanken müssen. Etwa diejenigen, die von Bergen nach Stralsund fahren müssen. Die Strecke beträgt rund 30 Kilometer. Wenn keine weiteren Fahrten hinzukommen, steht der Wagen alle 14 Tage an der Zapfsäule. Die derzeitigen Preise im Vergleich mit denen zu Jahresbeginn, als der Liter Benzin noch im Schnitt 1,35 Euro gekostet hat, machen im Jahresverbrauch einen Unterschied von fast 500 Euro aus.

„Sind auf Auto angewiesen“

Wie geht es den Autofahrern auf der Insel, von denen viele auf ihr Auto angewiesen sind und täglich zur Arbeit pendeln müssen? Wie reagieren sie auf die anhaltend hohen Preise? Wird nun vermehrt auf Bus und Bahn gesetzt, das Zweitauto verkauft oder an anderer Stelle gespart? Für Daniel Quast fühlt sich das so an: „Na ja ich wollte tanken und kein Gold kaufen. Wenn das so weiter nach oben schnellt, werden auch bald die Jobcenter platzen. Bei so vielen, die etwas mehr Fahrweg zur Arbeit haben, lohnt es sich doch kaum noch, früh aufzustehen“, schrieb er auf der Facebook-Seite der OZ Rügen.

Ähnlich sieht es Tini Jedamzik. „Wenn es so weitergeht, werden die Hartz-IV-Empfänger immer mehr. Es lohnt sich dann nicht mehr, zu arbeiten. Wir auf dem Lande sind auf ein Auto angewiesen“, sagt sie.

Ist das die Chance für Bus- und Bahnbetriebe? Können sie durch die steigenden Benzinpreise mehr Fahrgäste begrüßen? Reisezeit ist bei der Deutschen Bahn Nutzzeit, wie ein Bahnsprecher sagt. „Beim Autofahren muss sich der Fahrer permanent auf den Verkehr konzentrieren. Im Zug oder Bus wird er gefahren“, sagt er und verweist auf spezielle Angebote, etwa das Azubi-Ticket des Landes, das junge Pendler für einen Jahrespreis von 365 Euro erwerben und somit ihr Auto, wenn sie denn eines besitzen, stehenlassen können. Oder auch das 10er-Ticket für Leute, die nicht jeden Tag ins Büro fahren müssen. Hier werden für zehn Fahrten von Bergen nach Stralsund 104,20 Euro fällig.

2,9 Millionen Liter Diesel pro Jahr

Die Verkehrsbetriebe Vorpommern-Rügen (VVR) sind direkt betroffen, denn deren Jahresverbrauch liegt bei rund 2,9 Millionen Liter Diesel pro Jahr, wie VVR-Sprecher Michael Lang sagt. Aber: Das Unternehmen hat auch dieses Jahr mit seinem Kraftstofflieferanten einen Jahresvertrag geschlossen und bezieht circa 75 Prozent des Jahresbedarfes zu einem Fixpreis und lediglich 25 Prozent zum jeweils aktuellen Tagespreis. „So können wir Ausschläge nach oben und unten relativ gut abfedern“, sagt er.

Einen sprunghaften Anstieg an neuen Fahrgäste kann die VVR nicht beobachten, die Nutzung der Busse sei auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vormonat. „Die VVR plant derzeit keine Tarifmaßnahmen aufgrund der derzeit hohen Kraftstoffpreise. Das ist momentan in unseren Augen bereits ein gutes Argument für den Umstieg auf den Bus“, sagt Michael Lang, der etwa auf das Stralsund-Greifswald-Ticket (190 Euro pro Monat) verweist, das die Nutzung beider Bus-Stadtverkehre und der Bahn beinhaltet.

„Natürlich schauen wir uns regelmäßig den Markt an, um daraus gegebenenfalls neue Tarifprodukte zu entwickeln“, sagt er. Derzeit interessante Entwicklungen sind der Kraftstoffpreis und beispielsweise ein geändertes ÖPNV-Nutzungsverhalten aufgrund verstärkten Homeoffice.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Haben nicht mal eine Bushaltestelle“

In der Praxis sieht es manchmal anders aus. Bus und Bahn sind nicht immer eine Alternative, wie etwa Jasmin Samula beobachtet hat. „Wir haben im Dorf nicht mal eine Bushaltestelle. Wir müssten erst mal drei Kilometer bis zur nächsten Haltestelle laufen.“ Oder Karoline Kay aus Binz. Mit dem Bus und Bahn zum Arzt: „Da macht man dann gleich eine Tagestour draus, wegen der Anbindungen.“ Birgit Blume aus Sassnitz fragt: „Wie soll man denn vermehrt auf Bus und Bahn setzen, wenn die auch nicht gerade preisgünstig sind, und wenn man zum Beispiel Termine in Stralsund oder Greifswald hat?“

Von Mathias Otto