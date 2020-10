Beratung auf Rügen: Schulden sind nicht immer die eigene Schuld

Bergen

Klingt komisch, ist aber so. In Zeiten von Corona-Beschränkungen steigt der Bedarf an Beratung aufgrund wegbrechender Einkommen und hoher Schuldenlast nicht etwa, sondern sinkt im Gegenteil. „Wir haben einen Rückgang neuer Anfragen von vielleicht zwanzig Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum festgestellt“, sagt Andreas Hampel.

Er ist einer von drei Fachleuten, die in der Rügener Schuldnerberatung Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die angesichts ihrer finanziellen Situation nicht mehr weiterwissen. Seit die beiden freien Sprechstunden, die es bis dahin wöchentlich gab, coronabedingt entfielen, seien offenbar viele in Bedrängnis geratene Menschen in eine Art Duldungsstarre verfallen und warten zunächst die weitere Entwicklung ab. Ihre Tätigkeit haben die Berater aber nicht eingestellt. Weil Fragen von Pfändungsschutz und Existenzsicherung keinen Aufschub dulden, ist ihre Arbeit systemrelevant. „Wir können derzeit aber nur nach Terminabsprache arbeiten. Allerdings wird jetzt auch unsere Onlineberatung verstärkt in Anspruch genommen“, so Hampel.

Aufgeschoben ist indes nicht aufgehoben, sind sich Hampel und seine beiden Kolleginnen Claudia Schwarzl und Silke Horn sicher. Vor dem Hintergrund zunehmender Kurzarbeit und Einnahmeausfälle sogenannter Solo-Selbstständiger sei es nur eine Frage der Zeit, bis das dicke Ende kommt. Denn eines ist klar: Die Schulden werden nicht weniger und die wirtschaftlichen Probleme nehmen eher zu. „Wir rechnen damit, dass uns die Entwicklung im kommenden Jahr einholen wird. Dabei wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, sich Rat zu holen“, glaubt Hampel. „Wie viele Menschen das betreffen wird, lässt sich noch nicht sagen, weil beispielsweise weiter unklar bleibt, ob und in welchem Umfang Rückzahlungen für Corona-Hilfen fällig werden.“

Kommt der Gerichtsvollzieher, wird es teurer

Es zeichne sich aber ab, dass die Insolvenzzahlen steigen werden. Davon können auch Gewerbetreibende betroffen sein, die unter das Verbraucherinsolvenzrecht fallen. An fünf solcher Fälle kann sich Hampel erinnern. Betroffen waren beispielsweise Solo-Selbstständige, die ihr Angebot wegen der Pandemie nicht aufrechterhalten können. „Viele Menschen kommen zu spät und reagieren erst, wenn Mahnverfahren und Titel schon durch sind und sie den Überblick verloren haben.“ Häufig erst dann, wenn der Gerichtsvollzieher den Rat erteile, sich an die Berater zu wenden.

„Viele Menschen versuchen, die Situation aus eigener Kraft zu bewältigen“, sagt Claudia Schwarzl. „Sie warten auf Nachzahlungen, falls ihr Kurzarbeitergeld aufgestockt wird oder auf den einmaligen Kindergeldbonus von 300 Euro.“ Je früher sich Betroffene aber melden würden, desto besser sei es. „Jeder, der in irgendeiner Weise absehbar von Zahlungsunfähigkeit betroffen sein könnte, sollte uns aufsuchen.“ Hat der Gläubiger erst einmal Inkassobüro oder Rechtsanwälte beauftragt, treibt das die Kosten nur zusätzlich in die Höhe.

Viele Menschen geraten unverschuldet in Not

Von Corona einmal abgesehen sind Trennung, Scheidung, Krankheit oder ein Sterbefall die Hauptgründe für die finanzielle Notlage. Über den Daumen gepeilt meldet sich jeden Tag ein ratsuchender Mensch bei den Beratern. Manchmal reiche schon ein kurzer Tipp, aber ein Drittel der Betroffenen benötige eine langfristige Beratung. Deren Dauer kann dann von einem Vierteljahr bis zu sechs Jahren reichen.

Für zehn Prozent der auf Rügen etwa 350 ständig betreuten Menschen endet die Beratung in einer Privatinsolvenz. Die dafür vom Gesetzgeber vorgeschriebene Wartezeit von sechs Jahren wird allerdings gerade vom Bundestag an EU-Recht angepasst und halbiert. „Dann leiden die Menschen nicht so lange unter der Situation“, so Schwarzl. Ihre Kollegin Silke Horn beklagt die finanzielle Unbildung vieler, gerade junger, Menschen. „Die wissen nicht, wie man einen Haushaltsplan erstellt und fangen erst einmal an, Löcher zu stopfen, wenn es eng wird.“

Hilfe suchen, statt Probleme verdrängen

Dass Probleme verdrängt werden, habe auch psychologische Gründe, wissen die Berater. Verschuldung führe dazu, dass Menschen sich überfordert fühlen, in Apathie verfallen und sich immer weiter zurückzögen. Auch Scham spiele eine Rolle, weil viele Menschen glauben würden, ihre Schulden seien auch ihre schuld. Das aber sei längst nicht immer so, meint Andreas Hampel.

Auch gesellschaftliche Bedingungen wie Nullzinspolitik, Ratenzahlungsangebote für Konsumartikel oder verführerische Kreditwerbung trügen dazu bei. „Verdrängt also das Problem nicht, wartet nicht unnötig, sondern kommt jetzt zu uns“, ermutigen Hampel und seine Kolleginnen bedrängte Mitmenschen.

Schuldnerberatungsstelle der Caritas, Feldstraße 17 in Bergen (City Center), 0 38 38/20 28 67, schuldnerberatung.bergen@caritas-vorpommern.de.

