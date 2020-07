Bergen: 79-Jährige mit Pistole bedroht

Bergen

Eine 79-jährige Frau ist nach eigenen Angaben am Montag in Bergen auf der Insel Rügen mit einer Pistole bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Seniorin den Vorfall selbst an.

Vorfall auf Höhe Busbahnhof Süd

Ihren Schilderungen zufolge, verließ sie gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einer weiteren Frau und deren Hund den Alten Friedhof auf Höhe des Busbahnhofs Bergen Süd, als ein Mann auftauchte und behauptete, dass er sich von dem Hund bedroht fühlen würde. Auch der Mann soll zuvor auf dem Friedhof gewesen sein.

Flucht in Richtung Billrothstraße

Während der Debatte soll er die 79-Jährige mit einer Pistole bedroht haben. Ein weiterer Mann eilte den Damen zu Hilfe. Der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Billrothstraße.

Graue Haare und Zopf

Nach der Beschreibung ist er etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Sein graues Haar war zu einem Zopf zusammengebunden.Er trug eine dunkle Hose und eine schwarz-blaue Jacke.

Hoffnung auf Zeugen

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder mit zusätzlichen Informationen zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03838/ 8100 zu melden. Insbesondere der hinzugekommene männliche Zeuge sollte sich an die Bergener Polizei wenden. Hinweise nehmen auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

