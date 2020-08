Bergen

Die oft hitzige Diskussion zum Thema Regionalverband Rügen der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) und Nachbarschaftszentrum (NBZ) in Bergen beschäftigte in den zurückliegenden Monaten ein Rechtsanwaltsbüro, die Untere Rechtsaufsichtsbehörde des Kreises, einen Wirtschaftsprüfer und zuletzt die Staatsanwaltschaft. Der fast zweijährige Rechtsstreit ist beendet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt.

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) brachte im September 2018 die Sache ins Rollen, als die Vertragsverlängerung mit der Awo zur Sprache kam. Staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen wurden zu diesem Zeitpunkt eingeleitet, weil es laut Bürgermeisterin schon vor ihrer Amtszeit Fehler bei der Vereinbarung mit dem Sozialverband gegeben habe.

Anzeige

Sie kritisierte unter anderem den im Jahr 2004 zwischen der Stadt und Awo abgeschlossenen Mietvertrag. Dieser würde zu viele Fehler aufweisen. Außerdem sei im gleichen Jahr keine Ausschreibung erfolgt. Viele Debatten in den folgenden Sitzungen der Stadtvertreter folgten. Von Monat zu Monat haben sich die Fronten verhärtet.

Weitere OZ+ Artikel

Antrag scheiterte

Das Ermittlungsverfahren gegen Andrea Köster wurde nun eingestellt. Darüber wollte sie die Bürger im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter mit einer Powerpoint-Präsentation informieren. Der Punkt wurde jedoch in der Vorbereitung in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung gelegt. Ein CDU-Antrag, dieses Thema für die Öffentlichkeit zuzulassen, scheiterte. Mit neun Ja-, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde dieser abgelehnt.

Zum Zeitpunkt der Abstimmung befand sich allerdings CDU-Mann Matthias Ewert nicht im Raum. Mit seiner Stimme wäre der Antrag durchgegangen. Wegen technischer Probleme mit dem Laptop vom Sitzungsdienst organisierte er in dieser Zeit einen Rechner, der dieses Programm abspielen kann. Andrea Köster ließ daraufhin die ausgedruckte Version für alle Anwesenden im Raum verteilen, ging ans Mikrofon und machte das Thema doch öffentlich.

Keine Gegenanzeige

Die Bürgermeisterin sei bereits im April vom zuständigen Staatsanwalt über die Einstellung des Verfahrens informiert worden. Einen Einspruch dazu habe es nicht gegeben. Dies habe die Anwältin von Andrea Köster ihrer Mandantin am 18. Mai mitgeteilt.

Andrea Köster teilte gegen Bergens Bürgermeisterin aus. „Ich bin enttäuscht. Ich habe 24 Jahre lang versucht, einen guten Job zu machen. Mir ist in dieser Amtszeit nie passiert, dass mich irgendwer bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hat. Mein Fazit daraus ist: Ich werde keine Gegenanzeige an die Staatsanwaltschaft machen, weil ich mich nicht mit Frau Ratzke auf eine Stufe stellen möchte.“ Sie werde auch keine Klage wegen Schadensersatz formulieren.

Eine Unterschrift fehlte

Was sie fordert: „Ich möchte eine öffentliche Entschuldigung und natürlich auch gegen den Verein der Awo. Denn das NBZ gibt es nicht mehr“, sagte sie und verlangt von Anja Ratzke, dass sie eingesteht, einen Fehler gemacht zu haben. „Sie hätte in zwei Sitzungen darüber informieren können. Das hat sie nicht getan. Sie hat alles dafür getan, damit es nicht in die Öffentlichkeit gerät.“

Die Verträge mit der Awo hätten aus ihrer Sicht ohne Probleme 20 Jahre lang laufen können. „Das heißt, 2027 hätte man sich Gedanken machen müssen, ob der Vertrag in irgendeiner Weise problematisch werden kann.“ Den einzigen Fehler, den sie sich eingesteht, ist, dass 2004 eine Unterschrift auf der Vereinbarung mit der Awo und dem Mietvertrag fehlte. Dafür hätte es aber zwei Beschlüsse der Stadtvertreter gegeben.

Ausführungen zurückgewiesen

Anja Ratzke reagierte zurückhaltend auf die Aussagen ihrer Vorgängerin: „Ich möchte mich in der Öffentlichkeit nicht weiter auf die Ausführungen von Frau Köster einlassen und festhalten, dass ich diese Ausführungen zurückweise.“

Carmen Kannengießer (BB) ließ das Gesagte von Andrea Köster nicht unkommentiert im Raum stehen: „Wir haben damals diese Geschichte mit der Awo sehr intensiv behandelt. Und Sie wissen genau, dass es Dinge gab, die nicht in Ordnung waren.“ Es würde auch Argumente und Beweise dagegen geben, die zeigen, dass es in diesem Fall Auseinandersetzungen gab und geben musste. Und auch was die Bürgermeisterin in ihrem Amt tun musste, sei aus Sicht von Carmen Kannengießer richtig gewesen. „Aber es bringt die Stadt Bergen nicht mehr voran. Die Sache ist vorbei und erledigt. Wir gucken in die Zukunft mit ganz anderen neuen Aufgaben“, sagt sie.

Thema ist abgeschlossen

Peter Wendekamm (Linke) konfrontierte Andrea Köster mit Aussagen vergangener Sitzungen: „Hätten Sie uns damals gesagt, wie wir rechtskonform den Vertrag fortschreiben können, dann hätten wir zugestimmt. Aber das ist nicht passiert.“ Die Untere Rechtsaufsichtsbehörde des Kreises hätte die Stadtvertreter immer wieder darauf hingewiesen, dass sie Punkte, die zur Vergabe vorgeschrieben sind, einzuhalten haben. „Wenn es einen Weg gegeben hätte, dann hätte sie es uns wissen lassen. Es ist aber nicht passiert“, sagt er.

Für Anja Ratzke ist diese Sache abgeschlossen. „Ich habe nie zu diesem Diskussionsthema Namen genannt, wie behauptet wurde. Wir hätten die Sachen von Frau Köster widerlegen können, es hätte aber zu einer endlosen Diskussion an diesem Abend geführt“, sagte sie am Rande der Sitzung. „Meine Aufgabe ist es, die Stadt in der Zukunft voranzubringen. Daran arbeite ich und damit beschäftige ich mich.“

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto