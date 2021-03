Bergen: Betrunkener Mann verletzt zwei Polizeibeamte

Bergen

Ein betrunkener Mann hat am Montagabend in Bergen auf Rügen zwei Polizeibeamte verletzt. Sie mussten sich anschließend in medizinische Behandlung begeben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 22 Uhr war über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Hinweis eingegangen, dass ein regloser Mann auf einem Hinterhof in der Ruschwitzstraße in Bergen liegt. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlangte der 22-Jährige das Bewusstsein wieder, als die Rettungskräfte und die Polizei vor Ort eintrafen.

Beamtin am Kopf verletzt

Er verweigerte jedoch die medizinische Untersuchung, beleidigte die Einsatzkräfte und trat nach einer 22-jährigen Beamtin des Polizeihauptreviers Bergen. Sie wurde dadurch am Kopf verletzt und war infolgedessen nicht mehr dienstfähig.

Mann in Polizeigewahrsam

Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,54 Promille und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten in Polizeigewahrsam genommen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen griff der Rüganer bei der Einlieferung in den Gewahrsam einen weiteren Polizisten an und verletzte den 50-Jährigen im Gesicht.

Beim Tatverdächtigen wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

Von OZ