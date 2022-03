Bergen

Bianca Pahnke feierte kürzlich ihren 44. Geburtstag, ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt seit ihrer Kindheit im Bergener Stadtteil Rotensee. Wenn es die Zeit zulässt, genießt sie die Natur auf der Insel Rügen und wandert gerne auf dem Hochuferweg im Nationalpark Jasmund. Zehn bis 30 Kilometer legt sie dann zurück. „Dabei kann ich regenerieren“, sagt die Frau, die seit 18 Jahren Inhaberin eines Bürodienstleistungsunternehmens und seit fünf Jahren vom Unterwäschegeschäft „Hautnah bodywear“ ist. Außerdem engagiert sie sich seit sieben Jahren in der Kommunalpolitik.

„Die FDP vereint den liberalen Freiheitsgedanken. Alle Menschen streben nach Freiheit. Das treibt mich an, ich möchte den Menschen Freiheit vermitteln“, sagt sie. Jemand sagte mal zu ihr, dass er die Welt ein bisschen besser machen möchte. „Dieser Aussage kann ich nur zustimmen. Für mich gilt dies auch, nur möchte ich vor Ort anfangen und die Stadt Bergen ein Stück weit besser gestalten.“ Die Zeit sei jetzt gekommen. Bianca Pahnke beschloss, sich für das Amt um den Bürgermeisterposten zu bewerben, und geht für die FDP in den Wahlkampf.

Einwohner sollen stolz auf Bergen sein

Sie hat einen großen Gedanken im Kopf, wenn sie davon spricht, wie sie Bergen mit allen Stadt- und Ortsteilen verändern möchte. Sie soll lebendig werden. Einwohner sollen sich wohlfühlen, dort gerne wohnen und stolz auf sie sein. Ihr aktueller Eindruck: „Die Bürger wohnen aber leben nicht hier.“ Und das, obwohl Bergen alles zu bieten hat: Schule, Beruf, Sportvereine, Musik, Kunst. Nur die Bürger würden es nicht wissen.

„Angefangen bei den Vereinen: Bis auf Fußball, Leichtathletik oder Kegeln ist kaum bekannt, dass hier viel mehr möglich ist. Etwa Dart, Schach oder der Schützenverein. Die Frage ist, warum wissen sie es nicht und wie kann ich dazu beitragen, ihnen bewusst zu machen, was ihnen alles vor den Füßen liegt“, sagt sie. Auch gebe es in Bergen einen lebhaften kulturellen Bereich. Alles sei vorhanden, nur nicht gebündelt, es werde aus ihrer Sicht zu wenig nach außen getragen.

Markt soll wieder begehbar sein

Bianca Pahnke sieht Bergen deshalb als ein großes Puzzle, die einzelnen Teile liegen durcheinander. Beispiel Verkehr: „An verschiedenen Ecken wird gebaut, es gibt kein Gesamtkonzept für den Verkehr.“ Dies könne man auch nicht haben, wenn man nicht wisse, wohin man mit der Stadt möchte. „Man muss eine Grundidee haben, worauf sich alles aufbaut. Beginnen muss es mit dem Aufenthaltscharakter im Marktbereich“, sagt sie.

Von Kunden weiß sie, dass sie oft auf der Suche nach dem Zentrum sind, Einheimische würden oft gänzlich auf die Innenstadt verzichten, weil Bergen keine Aufenthaltsqualität habe. Sie wünscht sich einen Marktplatz, der mehr zum Verweilen einlädt. „Kinder werden dort spielen, Besucher auf den Bänken Platz nehmen. Es wird am Rand auch einen Parkplatz geben, aber vor allem soll der Markt wieder begehbar sein – so stelle ich mir den Platz vor“, sagt sie.

Tunnel zum Nonnensee

Wäre sie die künftige Verwaltungschefin von Bergen, würde sie mit den vorhandenen Ressourcen sinnvoll umgehen, Einwohner am städtischen Leben beteiligen und sie mitgestalten lassen. „Ich möchte sie in meine Entscheidungen einbeziehen. Ich sehe mich dabei als Teamplayer. Das gilt als Führungskraft wie auch als Mitbeteiligter.“ Einen besonderen Blick hat sie auf die Senioren. Aus Gespräche habe sie erfahren, dass viele von ihnen schon lange nicht mehr in der Stadt, im Rugard oder am Nonnensee waren. Aus dem Grund, weil sie nicht überall hinkommen würden.

Deshalb ist noch immer ihr Wunschgedanke, einen Tunnel für Fußgänger und Fahrradfahrer zum Nonnensee zu bauen. Leute sollen nicht nur über den Ortsteil Stadthof zum Naherholungsgebiet gelangen können. Fördermittel für Projekte dieser Art würde es aus ihrer Sicht viele geben. „Wir müssen erreichen, dass die gezahlten Steuergelder wieder zurück nach Bergen fließen und sinnvoll eingesetzt werden“, so Bianca Pahnke. Die Idee von der Unterführung wurde von der FDP bereits 2020 eingebracht. Dieser Gedanke wurde aber nicht weiterverfolgt. „Manche Projekte kommen nicht zur richtigen Zeit. Jetzt ist die Zeit aber gekommen, um sich ernsthaft mit dieser Idee auseinanderzusetzen“, sagt sie.

Gewählt wird am 8. Mai Diese Frauen und Männer kandidieren in Bergen für das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters: Anja Ratzke, Raik Knüppel, Nico Gruber (alle parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke). Die Stadtvertretung Bergen hat beschlossen, dass am 8. Mai die Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters stattfinden wird. Der Tag einer eventuellen Stichwahl fällt auf den 22. Mai.

Mit Bianca Pahnke als Bürgermeisterin würde sich auch im kommunalpolitischen Bereich einiges ändern. Der Umgangston in den Ausschüssen und in den Sitzungen der Stadtvertretung müsse grundlegend verändert werden. „Dort werden Entscheidungen für die Bürger getroffen, es geht dabei nicht um persönliche Befindlichkeiten. Ich möchte dazu beitragen, dass es wieder einen respektvollen Umgang miteinander gibt“, sagt sie.

Von Mathias Otto