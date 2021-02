Bergen

Wer demnächst in Bergen seine Augen zwischen Schützenstraße und Dammstraße schweifen lässt, wird eine besonders bunt geschmückte Ecke nicht übersehen. Vor dem Kaufmannshof Hermerschmidt entsteht ein „Baum der Wünsche“. Wer Ideen hat, die Stadt zu verbessern, wer Kritik oder Verbesserungsvorschläge loswerden möchte oder besondere Wünsche nach der Corona-Zeit hat, kann seine Gedanken zu Papier bringen und sie an den Baum heften.

Die Idee dazu stammt vom Stadtentwicklungsverein Bergen. Nicht ganz, sagt Birgit Schröder vom Verein. „Diese Idee habe ich aus der brandenburgischen Stadt Luckau mitgebracht. Hier wurde der ausgediente Weihnachtsbaum zum Baum der Wünsche umfunktioniert. Diese Idee ist super, obwohl er dort ein bisschen trostlos aussah“, sagt sie. Ein ähnliches Vorhaben plant der Verein nun auch in Bergen. Denn als sie den Mitgliedern diese Idee präsentierte, waren die Feuer und Flamme.

Es geht um die Belange der Bürger

„Es ist viel mehr als ein Baum der Wünsche“, ergänzt Kristine Kasten. „Denn wir als Verein kümmern uns nicht nur um Veranstaltungen. Es geht bei unserer Arbeit hauptsächlich um die Belange der Bürger. Und die kommen in den vergangenen Monaten viel zu kurz.“ Mit dem Wünschebaum möchte der Verein einerseits in Erfahrung bringen, wie es den Einwohnern geht, und andererseits, welche kleinen und großen Anliegen sie haben.

„Nun war die Überlegung, wo können wir in Bergen einen solchen Baum gestalten. Er muss zentral liegen und für die Leute gut sichtbar sein“, so Kristine Kasten. Der Baum vor dem Märchenhotel sei nur schwer zugänglich, der Baum am Möwenplatz wurde aus Sicherheitsbedenken von der Stadt abgelehnt. „Wir haben einen Ausweg gefunden und sind mit unserem Vorhaben in die Bahnhofsstraße gezogen. Michael Hermerschmidt vom Kaufmannshof war sehr von der Idee angetan und hatte zugesagt“, sagt sie.

20 Meter Stoff

Der Baum wird keinen Schaden nehmen, versichert Birgit Schröder. Ein großer Schal werde um den Stamm gewickelt. Dies soll am kommenden Sonntag, dem 28. Februar, geschehen. Viele Sicherheitsnadeln als Aufhängehilfe werden im Stoff stecken. „Das heißt, der Baum wird keinen Schaden nehmen. Ganz im Gegenteil: Durch den Schal ist er sogar geschützt.“

Christa Mock und fünf weiteren fleißigen Näherinnen von der Bergener Nähgruppe ist es zu verdanken, dass dieses Projekt so schnell umgesetzt werden kann. „Wir stehen in engem Kontakt zum Verein. So kam vor einiger Zeit von deren Mitgliedern diese Idee auf, wir haben sie gleich umgesetzt. Drei Wochen haben wir benötigt, um genug Stoff für den Baum zu nähen“, sagt sie. Das Resultat dieser gemeinsamen Patchwork-Arbeit: ein 20 Meter langer Schal.

Tägliche Kontrollgänge

Dieser wird am Sonntag so um den Stamm gelegt, dass er von allen Seiten gut zu erreichen sein wird. Leute können zu Hause die Zettel schreiben. Aus welchem Material sie bestehen und ob sie laminiert sind oder in Folie gesteckt, ist unerheblich. Auch was auf den Zetteln stehen kann. „Ich möchte, dass Corona aufhört.“ „Ich möchte endlich wieder Fußball spielen gehen.“ „Ich wünsche mir, dass meine Straße etwas bunter wird.“ „Wünsche, die an diesem Baum hängen, können ganz unterschiedlichster Natur sein – egal ob unterschrieben oder anonym“, sagt Birgit Schröder.

Bis auf eine Ausnahme: Unerwünscht sind Aushänge mit sittenwidrigen oder anderen widerrechtlichen Inhalten. Diese Zettel werden entfernt. „Wir werden uns im Verein täglich mit Kontrollgängen abwechseln und den Baum im Auge behalten“, sagt sie. Bis zum Osterfest wird der Baum in der Bahnhofsstraße bunt geschmückt stehen bleiben. „Nach der feierlichen Abnahme verstauen wir die Wünsche in eine Kiste und werden sie der Stadtpräsidentin Kerstin Kassner überreichen“, so Birgit Schröder.

Von Mathias Otto