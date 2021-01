Bergen

Stars auf der Bühne, Volksfeste, Ausstellungseröffnungen: Derzeit ist an Veranstaltungen dieser Art nicht zu denken. Derzeit befinden sich die Rüganer im Lockdown. Noch ist nicht abzusehen, wann es wieder den Alltag geben wird, wie wir ihn kennen. Die Stadt Bergen will aber vorbereitet sein, wenn wieder mehrere Menschen gleichzeitig eine Veranstaltung besuchen können.

Im Hintergrund laufen die Planungen, wie Steffen Ulrich, Leiter des Haupt- und Bürgeramtes, jüngst im Kulturausschuss mitteilte. Ab April soll mit einem Osterfest und dem Maibaumschmücken das kulturelle Leben in Rügens Inselhauptstadt langsam wieder hochgefahren werden.

Ausstellung im März

In der Stadt sollen wie gewohnt Europatage, Blaulichttag, Drachenbootrennen oder der Fackellauf stattfinden. „Wir planen sämtliche Veranstaltungen, aber jeweils unter Vorbehalt“, so Ulrich. So soll auch das städtische Museum wieder mit Leben gefüllt werden. Im März werde die Ausstellung „Im Traumland gibt es keine Zeit“ eröffnet.

Gezeigt werden sollen Bilder der Künstlerin Astrid Leukroth aus Sagard. Wenn Lockerungen eintreten, wolle die Stadt nicht vor einem leeren Blatt Papier sitzen, wie Steffen Ulrich sagt. „Wir werden uns aber nicht mit Verträgen binden, sodass wir nachher irgendwelche Regressforderungen bekommen“, sagt er.

„Mal etwas Neues“

Bei den vielen städtischen Veranstaltungen dürfe laut Andrea Köster ( CDU) die Waldbühne Rügen nicht vergessen werden. Im vergangenen Jahr wurde hier ein Neuanfang gestartet. „Die Waldbühne plant schon jetzt Veranstaltungen in Größenordnungen. Es ist wichtig, dass wir uns darüber auch im Ausschuss beschäftigen.“ Sie könne sich vorstellen, dass abwechselnd mal Stadt, mal Waldbühne verschiedene Programme plant, um so viele Gäste nach Bergen zu holen.

Andrea Köster hat viel Lob für die Waldbühne übrig. „Sie etablierte sich schnell in der Stadt. Ich bin sehr positiv überrascht, was die Betreiber trotz Corona auf die Beine gestellt haben. Die Bühne wurde in sehr gutem Zustand hergerichtet“, sagt sie.

Die CDU-Frau wünsche sich ebenfalls Veränderungen, „mal etwas Neues“, denn viele der Veranstaltungen in Bergen gebe es seit Jahrzehnten. Die Städtepartner sollten zudem öfter Teil des Bergener Stadtlebens werden. „Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Wenn die Partner herkommen oder wir zu ihnen hinfahren und zusammen was machen, kostet dies kaum Geld, hat aber Mehrwert“, sagt sie.

