Die Stadt Bergen ist handlungsfähig. Die Diskussionen um den Haushalt 2021 sind beendet. Rund neun Millionen stehen der Stadt im kommenden Jahr zur Verfügung. Allen voran zählt hier das Sportschwimmbad dazu. Im Mai beginnen an dem lang geplanten Projekt die Arbeiten.

„Vor einem Jahr war der Fachanbau für die Regionale Schule „Am Rugard“ ganz weit weg, weil uns die Ministerien erklärt haben, es gibt keine Fördermittel. Wir haben vor wenigen Wochen die Fördermittelzusage bekommen. Wir können also auch diesen Schulstandort aufwerten. Es ist quasi die letzte Schule in Bergen, die komplett saniert wird. Die Altstadtschule ist schon fast in der Umsetzung. Der Sportplatz ist fast fertiggestellt“, zählte Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) auf.

Lob und Kritik

Die Stadt gibt 250 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt der Regionalen Schule „Am Rugard“ aus, damit die Elektroleitungen und im zweiten Abschnitt auch die Internetverkabelungen vorgenommen werden können. Eine weitere Viertelmillion wird in das Vereinshaus in Bergen Süd für Instandsetzungen gesteckt. Auch der Straßenbau, vor allem in der südlichen Altstadt und in der Ringstraße, soll vorankommen.

Viel Lob gab es von den Stadtvertretern. Eine Zahl im Haushaltsplan nahmen aber Kritiker unter die Lupe. 300 000 Euro, die künftig jährlich von der Bergener Wohnungsgesellschaft (Bewo) als Zuschuss ins Schwimmbad fließen sollen, tauchen dort auf. Aber noch steht keine Schwimmhalle.

Geld würde im großen Topf der Stadt verschwinden

„Jetzt nehmen wir etwas weg, was weder den Mietern noch dem Unternehmen zugutekommt“, sagt etwa Eike Bunge. Andrea Köster (beide CDU) fragte: „Warum müssen wir schon jetzt 300 000 Euro an die Stadt ausschütten?“ Das Geld würde in den großen Topf der Stadt verschwinden. „Ich glaube, wir sind so gut aufgestellt in der Stadt, dass wir das Geld im Moment nicht brauchen“, sagte sie. In die gleiche Kerbe schlug auch Raik Knüppel (fraktionslos). Den Antrag von Andrea Köster, diese Summe aus dem Haushalt zu streichen, wurde mit sieben Ja-Stimmen und 17-Nein-Stimmen abgelehnt.

Anders sah es etwa Matthies Knuth (Freie Wähler Bergen). Aus seiner Sicht ist eine Ausschüttung möglich. „Vor allem, wenn man sich die Investitionen der Bewo betrachtet, die im nächsten Jahr getätigt werden. Es sind sechs Millionen Euro, die in Modernisierung und Sanierung gesteckt werden – alles für bezahlbaren Wohnraum.“

Sanierung und Asphaltierung

Die Bürgermeisterin klärte in der Sitzung auf. Für zwei Maßnahmen seien die 300 000 Euro gedacht. Zum einen soll der Gehweg am Friedhof im Tilzower Weg saniert werden, was von vielen Bürgern zuvor moniert wurde.

Zum anderen wird die Straße der DSF asphaltiert. Sie fügte nach der knapp halbstündigen Diskussion hinzu: „Es ist schade. Die Kritik nimmt in den Haushaltsdebatten in den vergangenen Jahren immer viel Raum ein. Wir sollten uns einfach über die Dinge freuen, die wir erreicht haben.“

Von Mathias Otto