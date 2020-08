Bergen: Diesen Herausforderungen müssen sich Sporttrainer stellen

Bergen

Laufen, Springen, Werfen: „Kein Sport ist so vielseitig wie die Leichtathletik“, ist Frank Kowalewski überzeugt. Er ist Trainer und Vorstandsmitglied beim 1. Leichtathletikverein (LAV) Bergen. Bei kaum einer Sportart überzeugen auch deutsche Sportler bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften. Und dennoch scheint die Sportart an Attraktivität zu verlieren.

So plagen den Bergener Verein seit Jahren Nachwuchssorgen. In aller erster Linie in der Riege der Trainer. „Denn ohne Trainer und Übungsleiter können wir keine neuen Sportler in unseren Gruppen aufnehmen“, sagt Kowalewski.

Zu Spitzenzeiten trainierten in Bergen 130 Leichtathleten unter elf Trainern

45 Kinder und Jugendliche werden derzeit beim 1. LAV Bergen trainiert. „Mehr können wir zur Zeit kaum aufnehmen, weil uns die Trainer fehlen. Wir mussten tatsächlich auch schon Kinder, die bei uns mittrainieren wollten, nach Hause schicken“, berichtet Thomas Schölzke, der die Sechs- bis Elfjährigen unter seinen Fittichen hat. „Zu Spitzenzeiten haben in Bergen hier im Stadion 120, 130 junge Leichtathleten trainiert. Da waren wir aber auch elf Trainer“, erinnert sich Frank Kowalewski an die Hochzeiten der Leichtathletikszene in der Inselhauptstadt.

Aktuell stehen im Verein, der sich 2002 aus dem SV „Am Rugard“ Bergen heraus gegründet hat, vier Trainer zur Verfügung. Zwei davon mit einer C-Lizenz, sprich: für den Leistungssport ausgebildete Trainer. „Viele sind im Laufe der Jahre aus beruflichen oder privaten Gründen gegangen. Und von jenen, die neu dazukamen, ist seit 2002 niemand geblieben“, berichtet er.

Auf die Technik kommt es an

Leichtathletik sei eben aber auch eine sehr komplexe Sportart. „Beim Fußball in den Nachwuchsmannschaften ist es vielleicht noch anders. Von dem Sport haben die Väter Ahnung. Bei der Leichtathletik mit vielen Disziplinen aber kommt es auch auf die richtige Technik an“, sagt Kowalewski. Auch den Faktor Zeit sieht er als Grund dafür, dass sich kaum jemand dazu bereit erklärt, für den Leichtathletiknachwuchs im Kleinen zu engagieren. Was im Übrigen nicht nur den 1. LAV Bergen betrifft, wie er meint, sondern sehr viele Leichtathletikvereine im Land. „Trainingszeiten, Fahrten zu Wettkämpfen, bei denen ein ganzer Tag am Wochenende oder auch das gesamte Wochenende eingeplant werden muss: Wer Familie und Beruf hat, wird davon abgeschreckt“, meint Kowalewski. „Zudem bekommt die Leichtathletik weniger Aufmerksamkeit in den Medien. Damit erfährt dieses unbezahlte Ehrenamt, und das ist der ‚Job‘ hier, eben auch weniger Würdigung“, sagt er.

Ihn und seine TrainerkollegInnen hält es aber nicht davon ab, zweimal pro Woche Zeit zu opfern, um die Kinder und Jugendlichen zu trainieren. Sie machen das sehr gern. „Aber wir würden uns eben auch über Unterstützung freuen“, sagt Kowalewski.

Kontakt 1. LAV Bergen: über die Homepage des Vereins unter www.lav-bergen.de

