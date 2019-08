Bergen

Großer Bahnhof in der Störtebeker Straße 35. Wo früher Leute in die Gaststätte, Bar und im Klub „Rustika“ einkehrten, toben nun 36 Mädchen und Jungen umher. Der Verein „Das Regenbogenhaus“ hat das Gebäude nach der Geschäftsaufgabe übernommen. Nach kurzer Umbauzeit haben sie die Spielgeräte und Räume am Mittwoch offiziell in Beschlag genommen.

Bunte Girlanden hingen auf dem Hof, Ballons stiegen zum Himmel. Und mittendrin tobten die Kinder und weihten die neuen Spielgeräte der Kita ein. Mitarbeiter der Kita begrüßten die Gäste schon an der Pforte. Mit ihren gelben T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind hier im Kindergarten!!“ waren sie leicht zu erkennen. „Meine gelben Engel“, so nennt sie die Leiterin Martina Siebeneicher.

„Ich freue mich über die vielen fleißigen Helfer und darüber, dass wir planmäßig in das Gebäude einziehen können“, sagte sie. Kaum ein Quadratmeter blieb auf dem Hof frei am Eröffnungstag. Viele Eltern, Großeltern und Nachbarn kamen zum Fest. Einige überreichten Blumen und Glückwünsche. Es gab Umarmungen und nette Worte.

„Perle in unserem Wohnviertel“

Vor allem waren die Gäste gespannt, wie der Träger dieser Kita das 260 Quadratmeter große Haus umgestaltet hatte. Eine Anwohnerin schnappte sich das Mikrofon: „Ich wohne seit 32 Jahren in der Nachbarschaft und konnte mir nicht entgehen lassen, immer mal wieder bei den Bauarbeiten zuzuschauen. Jetzt ist es fertig und ich wünsche allen Beteiligten einen guten Start.“ Für sie ist es schon jetzt eine „Perle in unserem Wohnviertel“.

Dabei war Martina Siebeneicher zufrieden mit ihren drei Einrichtungen. 2001 eröffnete die Kindergrippe in der Gadmundstraße, 2015 kam die Kita im Stedarer Weg hinzu. Vor zwei Jahren wurde der Kindergarten in Marktstraße eröffnet. „Ich war mir sicher, dass es bei diesen drei Einrichtungen bleiben wird“, sagt sie.

Haus wurde vorher intensiv genutzt

Die Immobilie stand nach dem Tod des Inhabers, des Erlebnisgastronomen und Discobetreibers Peter Weitkamp, seit etwa zwei Jahren leer. Seither stand es für 130 000 Euro zum Verkauf. Tobias Kind, der in Sellin eine Kite- und Surfschule sowie das Haus Lindequist betreibt, erwarb es zu einem Preis deutlich darunter. „Das Haus tat mir leid“, so sein Motiv. Zunächst habe er erwogen, daraus einen Jugendklub zu machen. Martina Siebeneicher überzeugte ihn jedoch von ihrer Idee, obwohl in der Nachbarschaft bereits zwei Kitas für je 160 Kinder bestehen.

„Es hatte mich spätestens dann wieder gereizt, ein neues Haus für Kindergartenkinder zu eröffnen“, sagt sie. Doch bevor sie mit der Arbeit beginnen konnte, musste sie das Projekt mit ihrem Mann besprechen. „Schließlich ist er für die Verwaltung der Einrichtungen zuständig.“

Im Februar begannen hier die ersten Arbeiten. „Der Beginn war nicht leicht. Es gab viel Kernschrott. Das Haus wurde vorher sehr intensiv genutzt“, sagt Tobias Kind. Von daher galt sein Dank bei seiner Begrüßungsrede speziell den beteiligten Handwerkern. Denn sie hatten exakt sechs Monate Zeit bis zur Neueröffnung gehabt.

Kita mit Wintergarten

Neue Räume wurden im Haus angelegt, Zäune gezogen und ein Rasen auf dem 900 Quadratmeter großen Grundstück wurde gepflanzt. „Ohne den Einsatz der beteiligten Firmen und der Hilfe unserer Mitarbeiter hätten wir es nicht geschafft, Ende Juli die Eingangstür offiziell zu öffnen“, sagt die Leiterin. Ihre „gelben Engel“ haben viel geleistet. Vor allem in den letzten acht Wochen haben sie nach ihren Schichten unentgeltlich im und am Haus angepackt.

Besonders erfreut ist Martina Siebeneicher über den Wintergarten zur Straßenseite. Dafür wurden die Wände entfernt und durch große Fenster ersetzt. Darin ist jetzt das Atelier untergebracht. Die Mädchen und Jungen können sich hier frei entfalten, haben genug Tageslicht. Im Gebäude in der Störtebekerstraße können sie außerdem im Bau- und Konstruktionszimmer kreativ werden oder im Puppen- und Theaterzimmer spielen.

In allen vier Einrichtungen des Vereins wird die Reggio-Pädagogik angewandt. Dies ist eine Erziehungsphilosophie, die nach 1945 in den Krippen und Kindergärten der norditalienischen Stadt Reggio Emilia entstand. Kernpunkt dieser Pädagogik ist, dass die Erzieher mit den Stärken und nicht gegen die Schwächen der Kinder arbeiten. Der Fokus liegt auf der Selbstverwirklichung der Kinder und Jugendlichen und der Erschließung von unterschiedlichen Themen mit allen Sinnen.

Lesen Sie auch hier:

Kaufmannsladen wird zum Kindergarten

Bergener Kinder wollen Sonnenblumenkönige werden

Mathias Otto