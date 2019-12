Bergen: Einigkeit bei Haushaltsdebatte

Bergen

Eine breite Zustimmung in der aktuellen Haushaltsdebatte in der Bergener Stadtvertretung: In fünf Ausschüssen wurde ohne Gegenstimme bei zehn Enthaltungen 37-mal mit Ja gestimmt. So sah es auch am Mittwoch in der jüngsten Sitzung aus. Eine solche Einigkeit bei den Politikern in der Stadt hat es in der Vergangenheit nicht immer gegeben.

Finanzausschussvorsitzender Karl-Heinz Ratzke (BB) sprach von Kontinuität, besonders wenn es um soziale Bereiche, Bürger, Vereine und das Leben in der Stadt geht. „Der Haushalt ist geprägt durch den Vermögenshaushalt, das heißt, dass dort ausreichende Mittel vorgesehen sind. Einen großen Raum nehmen die Investitionen ein. Tatsache ist, dass wir auch bei einem ausgeglichenen Haushalt einen tüchtigen Schluck nehmen im Bereich der Investitionen“, sagte er.

Allein die Projekte Sportplatz und Sanierung der Grundschule „Altstadt“, der Hortanbau der Grundschule „Am Rugard“ sowie der Neubau einer Sportschwimmhalle verschlingen 18,4 Millionen Euro. Die Stadt zahlt insgesamt einen Anteil von 5,5 Millionen Euro. Die Bedingungen für Investitionen sind aus seiner Sicht sinnvoll und richtig. „Wir haben in der Stadt eine geordnete Kapitalstruktur, sprich: Wir können das, was einzusetzen ist, auch stemmen“, so Karl-Heinz Ratzke.

Zusammenarbeit mit Partnerstädten stärken

Peter Wendekamm (Linke) rechnete für die Einwohner nach: „Das sind 371 Euro pro Kopf. Die Stadt kann sich mit der Höhe der Investitionen sehen lassen“, sagte er. Bauchschmerzen würden ihm hingegen die Personalkosten in Höhe von neun Millionen Euro bereiten. „Dies sind 31 Prozent aller Aufwendungen. Aber eine gute Verwaltung sowie Hort und Kita in kommunaler Trägerschaft sind auch viel wert und haben ihren Preis.“

Ein Punkt im Haushalt sollte nach Antrag von Carmen Kannengießer (BB) geändert werden. Die Verwaltung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vertrag mit der Union of the Baltic Cities (UBC) – einer Union der Ostseestädte – kündigen, die Haushaltsstelle dafür mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die Stadt hatte sich dadurch Vorteile und einen guten Zugang zu EU-Fördertöpfen erhofft. Wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt, habe diese Mitgliedschaft keinen Mehrwert gebracht. Die frei werdenden Mittel sollen, ohne dass es zu einer Kürzung im Haushalt kommt, zur besseren Zusammenarbeit mit Bergens Partnerstädten dienen. Auf Antrag von André Schröder (Linke) wurde dieser Punkt in den Europa- sowie Finanzausschuss verwiesen. Einem weiteren Antrag von Karl-Heinz Ratzke, den Punkt „Förderung Wirtschaft“ von 20 000 auf 40 000 Euro zu erhöhen, wurde hingegen mehrheitlich zugestimmt.

Lesen Sie auch hier:

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto