Bergen

Unter dem Motto #PeopleNotProfit hatte Fridays for Future zum zehnten Mal zum globalen Klimastreik aufgerufen, deutschlandweit wurden an über 180 Orten Klimastreiks veranstaltet. Demonstriert wurde für einen Wechsel der Energiepolitik hin zu nachhaltigen Alternativen. So auch in Bergen auf der Insel Rügen. Mit Sprüchen wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt“ zogen die Teilnehmer durch die Stadt.

„Ich bin dankbar für jeden, der dabei ist. Wir müssen aber mehr sein“, sagte Veranstalter Malte Paschirbe. Nur als Masse könne man dafür sorgen, „dass unsere Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit erfüllt wird“. Knapp 40 bis 50 Menschen sind dem Aufruf gefolgt und kamen zum Marktplatz. Einige hatten Schilder dabei – mit Schriftzügen wie „Fischers Fritze fischt Plastik“ oder „Energiewende jetzt“. Ein Teilnehmer brachte auch eine Ukraineflagge zur Demo mit, auf der eine Friedenstaube abgebildet ist.

Zur Galerie Für Frieden und Klimagerechtigkeit gingen am Freitag rund 40 Menschen in Bergen auf die Straße.

„Brauchen neue Technologien“

Mit dabei waren auch Frauke und Nico Heinbach mit ihren Kindern. „Wir unterstützen unsere Kinder, wo wir nur können, so auch bei der Vorbereitung dieser Demo. Zusammen mit Freunden haben sie eine Organisationsgruppe gegründet. Wir haben an unserem Wohnzimmertisch mit dem Bemalen der Banner und Fahnen unterstützt“, sagt Nico Heinbach. Die Klimakatastrophe stehe erst am Anfang. „Es wird das Größte sein, was die Menschheit zu lösen hat.“ „Ich möchte nicht zugucken müssen, dass Rügen unter Überschwemmungen leidet. Jetzt ist ein politisches Umdenken gefragt“, ergänzt Sohn Julian.

Für Suse Hawer von der Umweltgewerkschaft sind Kriege die größten Umweltzerstörer. „Ich bin gegen die Kriegstreiberei von NATO, EU, USA und Russland.“ Der Klimawandel komme – garantiert, ist sie sich sicher. „Wir brauchen unbedingt neue Technologien, damit die Menschheit überlebt. Denn die Zukunft unserer Kinder ist momentan nicht so prickelnd“, sagt sie. Sie wünscht sich, dass die Jugend selbst vieles in Sachen Klimaschutz auf die Beine stellt und sich nicht beeinflussen lässt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gemeinsam Visionen entwickeln“

Laut Malte Paschirbe ist ein Umbruch in der Politik vonnöten, den es bisher noch nicht gegeben hat. „Wir haben Wasserknappheit, der Hering zieht sich in kältere Gewässer zurück, wir haben immer längere und heißere Sommer, die Winter werden immer milder. Mir bereiten diese Entwicklungen große Sorgen. Deshalb müssen wir erneuerbare Energien ausbauen, da führt kein Weg dran vorbei“, sagt er.

Alles, was zum Leben benötigt wird, haben wir vor unserer Haustür, sagt Stefanie Dobelstein vom Verein Lebensgut Frankenthal. „Lasst uns gemeinsam Visionen für eine energieautarke Insel entwickeln und diese in kleinen Stücken umsetzen. Lasst uns Energie sparen, wo es nur geht. Lasst uns Bäume pflanzen, Blumenwiesen anlegen, Gärten der Artenvielfalt schaffen und uns mit gesunden Lebensmitteln aus der Region versorgen.“

Von Mathias Otto