Bergen

Die Polizei in Bergen auf der Insel Rügen sucht nach einem jungen Mann, annähernd 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er soll am Montag und auch bereits am 28. Mai, jeweils in den Abendstunden, in der Bergener Gartenstraße in zwei Einfamilienhäuser eingedrungen und dort Bargeld gestohlen haben.

Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund am Mittwoch mitteilte, soll es dem Mann beide Male sehr leicht gemacht worden sein, in die Häuser einzudringen. Die Haustür hätte offen gestanden oder sei, da nicht abgeschlossen, von außen lediglich mit der Türklinke zu öffnen gewesen. Der Dieb erbeutete den Angaben nach insgesamt mehrere Hundert Euro.

Anzeige

Eindringling trug Kappe

Den Beschreibungen nach soll der Mann zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, eine westeuropäische Erscheinung haben und akzentfrei deutsch sprechen. Als Kopfbedeckung trug er ein Basecap oder eine Lederkappe.

Weitere OZ+ Artikel

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier in Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise können ebenso an die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Empfehlungen der Polizei

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster. Diese Empfehlungen gelten auch für die Gartenlaube, um Dieben keine günstigen Gelegenheiten zu verschaffen.

Von Detlef Lübcke