Bergen

Katastrophenschützer des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK), Retter der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) sowie der Johanniter-Unfall-Hilfe an einem Standort auf der Insel Rügen vereint: Noch ist es Zukunftsmusik. Aber bereits jetzt wird daran gearbeitet, genau das zu ermöglichen. Und schon im kommenden Sommer soll es Realität werden.

Projekt lag acht Jahre lang in der Schublade

Platz für Fahrzeuge des Katastrophenschutzes des DRK, der DLRG und der Johanniter-Unfallhilfe bietet die neue Halle in der Rugardstraße in Bergen. Quelle: Christel Wedermann/PBN-Planungsbüro Nord UG

Anzeige

Der Landkreis Vorpommern-Rügen lässt in der Rugardstraße in Bergen eine Fahrzeug- und Lagerhalle für den Katastrophenschutz bauen. Kosten: Insgesamt rund 1,7 Millionen Euro, wie Markus Zimmermann, Fachgebietsleiter Katastrophenschutz und Ordnung beim Landkreis, informiert. Allein muss der Landkreis die Kosten bei Weitem nicht aufbringen. Mit einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von immerhin 939 000 Euro unterstützt das Land Mecklenburg-Vorpommern das Projekt.

Ein Projekt, das bereits kurz nach der Kreisgebietsreform 2011 angeschoben worden ist und seit 2012 konkret geplant wird, wie Zimmermann berichtet. „Eine Baracke und ein Hügel, mehr gab es auf dem Gelände bislang nicht – ein Erbe des einstigen Landkreises Rügen“, sagt er. Viele Jahre habe der Landkreis um Fördermittel gerungen. Im Sommer dieses Jahres ist nun mit dem ersten Spatenstich der Startschuss für die Bauarbeiten gefallen, die nicht nur eine Fahrzeug- und Lagerhalle für den Katastrophenschutz auf der Insel beinhalten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Einsatzmaterialien nun direkt am Standort

Leon Pfister (21) betreut als Sachbearbeiter Katastrophenschutz beim Landkreis Vorpommern-Rügen den Neubau der Fahrzeug- und Lagerhalle in Bergen. Quelle: Anja Krüger

Betreut wird das Projekt von Leon Pfister, Sachbearbeiter in Zimmermanns Fachgebiet. 13 Lastkraftwagen haben in der 20 mal 60 Meter großen Halle Platz, berichtet der 21-Jährige. „Weiterhin entsteht in der Halle ein großer Lagerraum, der für die Lagerung von Material des Katastrophenschutzes vorgesehen ist“, informiert er. Damit ist dann auch der leidige Umstand behoben, dass die Katastrophenschützer im Ernstfall Ölsperren, Sandsäcke oder sonstiges Material aus einem Lager nahe des Real-Marktes holen mussten. „Mit der Fertigstellung sind Kräfte und Material an einem Standort“, sagt Pfister. Bedeutet: Die Retter sind schneller am Katastrophenort.

Nicht unwichtig, wenn man bedenkt, dass in einem Unglücksfall jede Minute zählt. Damit in dem Fall auch jeder Handgriff sitzt, trainieren die Katastrophenschützer regelmäßig. Mit der Einweihung des Areals dann auch unter wesentlich besseren Bedingungen. Denn vor der neuen Fahrzeug- und Lagerhalle entsteht ein großer Übungsplatz für die Einheiten des Katastrophenschutzes, „der befestigt und gut ausgeleuchtet sein wird“, wie Leon Pfister informiert.

Hubschrauberlandeplatz ermöglicht schnelle medizinische Hilfe

Aber nicht nur die Katastrophenschützer profitieren von dem dann modernen Standort, sondern auch Kranke und Verletzte, die schnell medizinische Hilfe benötigen. Denn auf dem Vorplatz kann künftig der Rettungshubschrauber landen. „Es wird ein Landeplatz nach den offiziellen Bestimmungen des Bundes entstehen, die die Anbindung des Luftweges an das Sana-Krankenhaus sicherstellt“, informiert der Sachbearbeiter. Bislang habe es in Bergen, wo sich Rügens einziges Krankenhaus befindet, nur ein Landeplatz für Notfälle gegeben. Und dieser hätte bei Weitem nicht den geltenden Richtlinien entsprochen, weiß Pfister.

Objekt ist Wertschätzung für Ehrenamtler

Im Sommer 2020 erfolgte der erste Spatenstich für den Neubau der Fahrzeug- und Lagerhalle für den Katastrophenschutz. Mittlerweile nimmt die Halle Form an. Quelle: Landkreis Vorpommern-Rügen

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen werde auch der Hof der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises Vorpommern-Rügen in Bergen – neben jenen in Klockenhagen und Grimmen ein von insgesamt dreien – erneuert. „Dies verspricht eine Aufwertung des kompletten Standortes für Feuerwehr und Katastrophenschutz auf der Insel Rügen“, meint der junge Mann. „In die FTZ in Bergen ist in den vergangenen Jahren schon erheblich investiert worden“, fügt Fachgebietsleiter Markus Zimmermann hinzu.

Es werde ein schönes, komplettes Objekt ist er überzeugt. „Vor allem ist alles an einem Standort“, fügt er hinzu. Und nicht zuletzt sei es eine Wertschätzung für das Engagement der rund 50 ehrenamtlichen Katastrophenschützer auf der Insel ebenso für die Rettungskräfte der DLRG und der Johanniter-Hundestaffel.

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger