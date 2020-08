Bergen

Dass das Sana-Krankenhaus in Bergen, speziell die Kinderklinik, in der Zeit von 22 bis 8 Uhr keine Notfälle aufnimmt – die OZ berichtete am 12. August –, ruft jetzt die Ärztekammer auf den Plan. Deren Präsident Prof. Dr. Andreas Crusius weiß um die Situation an Rügens einziger Kinderklinik und hält diese für „unbefriedigend“, wie er sagt.

Während man seitens des Sana-Krankenhauses von „organisatorischer Notwendigkeit“ spricht und diese nicht weiter erläutern möchte, vermutet der Ärztekammer-Präsident Personalmangel als mögliche Ursache. „Kinderärzte sind generell knapp im Land“, erklärt er. Er wolle auf jeden Fall mit der Geschäftsführung des Sana-Krankenhauses in Kontakt treten. Diese hält sich weiterhin bedeckt.

Damit Assistenzärzte aufs Land gehen: Krankenhäuser bilden Verbunde

Das Problem des Ärztemangels in der Kinder- und Jugendmedizin liege seiner Meinung nach in der Ausbildung von entsprechenden Fachärzten. Einige Jahre lang seien Assistenzärzte nur in einzelnen Häusern eingestellt worden, wie den Uni-Kliniken beispielsweise. „Jetzt soll die Verbundbefugnis neu aufgelegt werden. Bedeutet: Ein großes Haus, drei kleinere und auch Niederlassungen bilden eine Verbund, in dem die Assistenzärzte eingesetzt werden“, erklärt Prof. Dr. Andreas Crusius. Derzeit würden Verbünde aufgestellt. „Das Sana-Krankenhaus in Bergen würde dann einen Verbund mit Stralsund und Greifswald bilden“, informiert er.

Klinik selbst, aber auch Kommunen und Landrat sind gefragt

Mit dem Problem Personalmangel, so es sich denn darum handelt, stünde das Sana-Krankenhaus nicht allein im Land da. In Wolgast gibt es seit Jahren keine „richtige“ Kinderklinik mehr, in Crivitz macht die Geburtenstation dicht, in Parchim ist die Kinderklinik Anfang 2019 geschlossen worden und bis vor Kurzem drohte auch der Kinderklinik in Demmin die Schließung, was aber noch abgewendet werden konnte. Fehlende Ärzte sind in allen Fällen das Problem gewesen.

Letztlich, so Prof. Dr. Andreas Crusius, sei aber nicht nur die Politik gefragt. „Sondern auch die Häuser selbst und die Kommunen bis hin zum Landrat“, sagt er. „Sie müssen für sich werben, ein attraktives Umfeld schaffen, damit die jungen Leute nicht nur in den größeren Städten bleiben“, meint er.

Von Anja Krüger