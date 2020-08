Bergen

Für Eltern sind es wohl die schrecklichsten Momente, wenn es dem Kind gesundheitlich dermaßen schlecht geht, dass sogar der Notruf gewählt werden muss. Wenn dann noch eine zügige Behandlung in einem Krankenhaus notwendig wird, die nächstgelegene Kinderklinik aber keine Patienten aufnimmt, ist die Verzweiflung bei Mama und Papa groß.

So ist es Familie Seidler aus Güstrow jüngst auf der Insel Rügen ergangen. Deren einjähriger Sohn erkrankt während eines Urlaubs in Göhren. Fieber, Erbrechen: die Eltern wissen sich gegen 4 Uhr keinen anderen Rat mehr, als die Notrufnummer zu wählen. Eine Notärztin trifft nach rund 20 Minuten bei der Familie ein, der Rettungswagen (RTW) 20 Minuten später, berichtet Vater André Seidler später. „Das alles ist sicherlich auch mit einer gewissen Auslastung durch Einsätze zu begründen“, meint er.

Im Notfall geht es nachts nach Stralsund oder Greifswald

Wofür er aber gar kein Verständnis hat, dass im Sana-Krankenhaus Rügen nachts keine stationären Aufnahmen in der Kinderabteilung erfolgen. Denn genau das teilt ihm die Notärztin in der Nacht mit. Sein Sohn müsse unter Umständen in das von Göhren aus rund 60 Kilometer entfernte Helios Hanseklinikum nach Stralsund gebracht werden. Das Glück für die Familie: Dem Einjährigen geht es nach der Behandlung durch die Notärztin etwas besser. „Die Notärztin stellte dann fest, dass unser Sohn nicht dringend sofort ins Krankenhaus zur Weiterbehandlung müsse. Wir sollten uns dann aber gleich morgens selbst dort vorstellen“, berichtet André Seidler.

Jedoch finde er es erschreckend, gerade im Hinblick auf die Urlaubssaison und die vielen Kinder, die auf der Insel sind, dass die einzige Kinderklinik auf Deutschlands größter Insel nachts keine Patienten aufnimmt. „Wenn ich jetzt mal rein theoretisch die Zeit vom Notruf, über das Eintreffen des RTW inklusive Erstversorgung bis zum Verbringen von Göhren nach Stralsund summiere, vergehen locker zwei Stunden bis das Kind im Krankenhaus ist“, fasst er zusammen.

Tatsächlich ist es so, dass derzeit in einem Zeitfenster von 22 Uhr bis 8 Uhr keine stationären Aufnahmen in die Kinderabteilung erfolgen, teilt Doreen Ohlhoff mit. Sie ist im Sana-Krankenhaus Rügen zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Als Grund nennt sie „organisatorische Notwendigkeiten“. Die Frage, welche organisatorischen Notwendigkeiten für eine solch tiefgreifende Entscheidung seitens der Geschäftsführung des Sana-Krankenhauses stehen, beantwortet Doreen Ohlhoff so: „Über die organisatorischen Notwendigkeiten ... geben wir keine weiteren Auskünfte.“ Über die Gründe lässt sich also nur mutmaßen.

Geburtshilfliche Notfälle werden versorgt

Aufatmen können lediglich werdende Mamas und bereits aufgenommene Patienten der Kinderklinik. Denn deren Versorgung sei rund um die Uhr sichergestellt, wie Doreen Ohlhoff informiert. Alle anderen Notfälle, wie der einjährige Sohn der Familie Seidler aus Güstrow einer hätte sein können, würden per Rettungsdienst tatsächlich direkt nach Stralsund oder Greifswald gefahren werden.

Das Sana-Krankenhaus weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass sich Eltern außerhalb der Sprechzeiten der niedergelassenen Kinderärzte über den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 informieren, wo das kranke Kind vorgestellt werden kann.

Zum fünften Mal Gütesiegel erhalten

Familie Seidler ist nach der Aufregung in ihrer Urlaubsnacht am Morgen zum Sana-Krankenhaus gefahren, um ihren kleinen Spross in der Kinderklinik vorzustellen. „Auch tagsüber konnte uns dort nicht geholfen werden“, berichtet Vater André Seidler. Die Familie sei dann schließlich früher abgereist, um ihren Sohn in der Uniklinik in Rostock behandeln zu lassen.

Ein anderes Bild zeigt eine Bewertung des Sana-Krankenhauses Rügen durch Vertreter verschiedener Fachverbände. Die Kinderklinik des Hauses trägt das Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“. Die Kinderklinik hat sich freiwillig der Überprüfung ihrer Strukturqualität unterzogen und die hohen Anforderungen und Kriterien wohl auch erfüllt. Denn die Kinderklinik darf sich auch 2020 und 2021 mit dem Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“ schmücken – übrigens zum fünften Mal in Folge.

Von Anja Krüger