Am 15. Mai 2011 verstarb mit 86 Jahren in Stralsund die Enkelin Annaliese Friedrichs, nachdem sie 58 Jahre dort in der Nachfolge das Geschäft ihres Großvaters Gottfried Wolle geführt hatte. Selbst die Geschäftsaufgabe konnte sie nicht mehr vollenden und das übernahm dann die befreundete Familie Unger.

Die letzte Nachfahrin der Familie Wolle: Annaliese Friedrichs. Sie verstarb am 15. Mai 2011 mit 86 Jahren in Stralsund. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Wie so viele Geschichten begann dieses Lebenswerk auch nicht in Bergen auf Rügen, sondern im Militärwaisenhaus in Potsdam. Die Last der Befreiungskriege von der Napoleonischen Fremdherrschaft prägte viele Schicksale. Eduard Wolle, geboren am 26. September 1817, war der Sohn des königlich preußischen Unteroffiziers Traugott Wolle und der früh verstorbenen Mutter. Der Vater selbst erlag später der in den Jahren des Krieges 1813 bis 1815 zugezogenen Verletzung.

Ursprünglich eine Laufbahn als Militärmusiker angestrebt

Eduards Laufbahn, der Wunsch Militärmusiker zu werden, ging nicht in Erfüllung. Darauf fand er eine Lehrstelle zum Drechsler. Sein Lehrmeister, der zugleich auch Nachtwächter war, nahm den Jungen bei jeder Wetterlage mit auf den Rundgang durch Prenzlau. So kehrte er der Lehre in Prenzlau bald den Rücken und ging zurück nach Potsdam.

Während der Zeit in Prenzlau besuchte er hin und wieder die Korbmacherwerkstatt Sondheimer, und daraus wurde der Wunsch, diesen Beruf zu erlernen. Sein Vormund im Waisenhaus vermittelte daraufhin eine Lehre im Hause Sondheimer. Diese Zeit dauerte von 1833 bis 1836 und wurde zum Grundstein der Handwerkerdynastie Wolle.

Über den zugefrorenen Strelasund gelang Eduard Wolle auf die Insel

Nach Ablauf dieser Lehrzeit ging Eduard Wolle auf die Walz, um sich in seinen Fertigkeiten zu vervollkommnen. Eine Station wurde Stralsund und der dortige Meister schickte ihn zu Arbeiten auf die Gutshöfe der Insel Rügen. Diese Gutsherren wiederum gaben ihm die Empfehlung, sich doch zu mühen und eine Selbstständigkeit als Korbmacher in Bergen, dem zentralen Mittelpunkt von Rügen, anzustreben.

So begann sein Weg im Februar 1844 von Stralsund über den zugefrorenen Sund nach Bergen. Dabei geriet er in ein Schneetreiben und musste in Samtens Station machen. Eine weitere Wanderschaft erschien Eduard Wolle nicht ratsam. Aber die Wirtsleute in Samtens machten ihm Mut, seinen Weg fortzusetzen, denn bis Bergen seien es noch ca 12 Kilometer. Nach dem Schneegestöber machte er sich wieder guten Mutes am nächsten Morgen auf den Weg. Über die Stralsunder Landstraße wanderte er um die Mittagszeit nach Bergen hinein. Seine Option war, eine passende Wohnstätte für Beruf und Leben vor Ort zu finden.

Mit 50 Reichstalern die eigene Korbmacherei in Bergen eröffnet

Fündig wurde Eduard Wolle schließlich in der Dammstraße 5. Um seinen Traum einer eigenen Korbmacherei zu verwirklichen, wandte er sich an das Waisenhaus in Potsdam und erhielt von dort ein Darlehen über 50 Reichstaler. So konnte er am 2. Januar 1845 sein Geschäft eröffnen. Zuvor am 29. November 1844 verheiratete er sich noch in Tribsees und zog mit seiner jungen Frau nach Bergen. Zu Beginn der 50er Jahre fand er in der Vieschstraße 30 ein neues Zuhause.

Überschattet wurde der Ausbau der Korbmacherei durch den Tod seiner Frau am 28. August 1858. Zwei Söhne erblickten in Bergen das Licht der Welt. Moritz starb bereits mit 21 Jahren. Der zweite Sohn Gottfried Wolle, geboren am 13. Februar 1853, erlernte wie sein Bruder Moritz ebenfalls den Beruf des Korbmachers. 22-jährig übernahm er nach dem Tod des Vater am 16. Mai 1875 die Korbmacherei in der Vieschstraße 30.

Schützenkönig Gottfried Wolle. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Am 10. November 1876 trat Gottfried Wolle mit seiner jungen Frau Johanna, geborene Lindau, vor den Traualtar. Ihm oblag es nun, den Ausbau der Firma im Sinne des Vaters voranzutreiben. Doch die Vieschstraße 30 wurde für das Vorhaben zu eng und so wohnte die Familie zwar weiter dort, suchte aber nach einem neuen Wirkungsfeld. So kaufte er 1883 das Haus Marktstraße Nr. 5. Die Werkstatt wurde erweitert und ein Verkaufsladen kam hinzu.

Touristenboom auf Rügen sorgt für Wohlstand

Rügen erlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Touristenboom, von dem auch die sich neu etablierten Badeorte profitierten. Geschäftstüchtig fertigte die Korbmacherei Gottfried Wolle nun vermehrt Strandkörbe. In einer Werbeschrift aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts warb die nunmehr Strandkorb- und Korbwarenfabrik in Bergen mit einer Filiale in Stralsund für Liege-, Strandstühle, Balkon- und Gartenmöbel. Holzmobiliar wurde meist aus Buchenholz gefertigt und Gartenmöbel waren mit Jutestoff und feinem grauen Leinenstoff mit roter oder blauer Kante bezogen. Die Korbmöbel fertigte man traditionell aus Weidenruten. Zu Wohlstand kam Gottfried Wolle allerdings erst mit der Fertigung seiner Strandkörbe. Als letzte Neuheit wurde der Zweisitzige Chaiselongue Strandkorb Nr. 108 zum Preis von 62,00 Mark empfohlen. Es gab aber den Einsitzer Strandkorb, den verschließbaren Strandkorb No.105 und den Dreisitzer „Chaiselongue-Strandkorb No. 106. Den Liege- und Strandstuhl gab es mit einem kleinen preislichen Aufschlag auch in „Herrengröße“.

Werbung der Strandkorb- und Korbwaren-Fabrik Wolle mit dem neu eröffneten Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Bergen. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Gottfried Wolle bezeichnete seine Fabrik als „Größte Strandkorbfabrik im Königreich Preußen“. Das war auch viel Ehre für den Standort Bergen auf Rügen. Diese Firmenerweiterung verlangte mehr Lagerkapazität, die er auch fand und dafür die damals stattliche Summe von 800,00 Mark bezahlte. In der Ehe mit seiner Frau Johanna wurden drei Töchter (eine Tochter verstarb) und der Sohn Ernst Wolle am 7. August 1882 geboren.

Nach den Lehr- und Gesellenjahren als Korbmacher in der Firma des Vaters ging Sohn Ernst auf die Walz. Er machte in Frankfurt am Main, in Neuschatell in der Schweiz und in Schaffhausen Station. Nach kurzem Intermezzo in Bergen ging Ernst Wolle zwischen 1905 und 1908 noch nach Berlin, Kopenhagen, Paris und schließlich nach Hamburg. So lernte er die große Welt des Handwerks in Europa kennen und als er Weihnachten 1907 daheim war, offenbarte er seinem Vater die Arbeitsweise in den Großfabriken und dass sich in Bergen etwas verändern müsste.

Bergen erlebte ökonomischen und touristischen Fortschritt Anfang des 20. Jahrhunderts

Wie sah es aber Anfang des 20. Jahrhunderts in Bergen aus? Die Stadt zählte 1918 mit dem Rugard und Stadthof 3891 Bewohner. Sie war Kreisstadt und seit über 40 Jahren regierte der Bürgermeister Reinhold Kersten. Ihm zur Seite standen die Ratsherren Rentier Christoph Jasmund, Steinmetzmeister Oswald Seifert, Kaufmann Festerling und Karl Stahnke sowie Apotheker Wolff. Als Stadtsekretär und Polizeikommissar fungierte Herr Richert. Das bürgerliche Kollegium leitete Bankdirektor Wessinger. Nicht unbedeutend waren die besseren gepflasterten Straßenanbindungen, die sogenannten Kunststraßen. Sie entstanden vielfach in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. So wurde die Chaussee Bergen nach Altefähr 1849 eingeweiht, die Chaussee Bergen nach Jasmund 1868 und jene zwischen Bergen nach Putbus 1869. Des Weiteren brachte das neue Eisenbahnnetz ökonomischen und touristischen Fortschritt.

Das Schulwesen entwickelte sich und 1906 verwirklichte der Realschulverein eine Realschule als Privatschule mit den vielfältigsten Lehrfächern in Sprachen und Naturwissenschaften. Diese wurde 1911 städtisch und bekam durch das besondere Engagement des Landrates die staatliche Zulassung. Der Bau und die Einweihung eines neuen Schulgebäudes am Raddas, der Arndt-Schule, fand 1913 statt. Neben der Schule mit 170 Jungen gab es seit etwa 1893 in Bergen eine höhere Töchterschule, der Fräulein Gutzeit vorstand.

Von Uwe Hinz