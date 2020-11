Bergen: Mit Schere und Kamm zum Erfolg

Bergen

Eine turbulente Anfangszeit, eine traumhafte Immobilie und viele wunderbare Jahre zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Kunden: Nun feiert Birgit Krassow (58) vom gleichnamigen Friseursalon in Bergen ihr Jubiläum.

Vor zweieinhalb Jahrzehnten, genauer gesagt am 1. November 1995, eröffnete die Friseurmeisterin ihren ersten eigenen Salon in der Bahnhofstraße 13. „Ich war damals auf der Suche nach Räumlichkeiten mit einer Fläche von knapp 100 Quadratmetern. Nur war es Mitte der 90er Jahre schwierig, solche zu finden. Denn nach der Wendezeit haben sich viele Leute in Bergen selbstständig gemacht. Viele Immobilien waren schon vergeben, als ich auf der Suche war“, sagt sie.

Ausnahmegenehmigung für Eröffnung

Bis schließlich das Angebot für ihren jetzigen Salon kam. Hier war zuvor auf einer Fläche von 48 Quadratmetern ein Büro eingerichtet. „Was auf den ersten Blick als klein erschien, entpuppte sich schnell als gute Entscheidung. Es wirkt dadurch familiärer, etwa so, als wenn man zu Hause ist“, so Birgit Krassow.

Viel zu verdanken hatte sie dem damaligen Kreishandwerksmeister Karl Bollmann. „Ich befand mich noch mitten in der Meisterschule. Er hatte dafür gesorgt, dass ich für die Eröffnung eine Ausnahmegenehmigung erhielt.“

Vier Mitarbeiterinnen

Zusammen mit ihrem Mann und Handwerksunternehmen gestaltete sie 1995 ihren Friseursalon genau nach ihren Wünschen. Vier Mitarbeiter von ihrer vorherigen Firma, die auf die Pleite zuging, hatte sie übernommen. „Die Stammkunden kamen dann auch gleich zum neuen Salon. Somit hatte ich einen perfekten Start in Bergen“, sagt sie.

Auch wenn es zwischenzeitlich Wechsel bei den Mitarbeiterinnen gab, konnte Birgit Krassow immer vier Kolleginnen beschäftigen. „Ich habe auf Arbeit wunderbare Menschen um mich herum, jeder kann sich auf jeden verlassen. Ohne sie wäre der Salon bis heute nicht so erfolgreich“, sagt sie, die ebenfalls ihrem Mann und ihren Kindern für die Unterstützung der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte dankt. „Sie waren und sind gute Berater.“

Bei bester Gesundheit und einer guten wirtschaftlichen Lage kann sie sich vorstellen, noch viele Jahre diesen Friseursalon zu leiten. Und dass sich im Sinne der Mitarbeiterinnen und Stammkunden danach ein Nachfolger findet, der ihn weiterführt.

Von Mathias Otto