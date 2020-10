Bergen

Endlose Diskussionen, nicht selten am Thema vorbei. Maßregelungen wegen eines falsch gewählten Wortes: Die Sitzungen der Bergener Stadtvertretung kommen mitunter einer Farce gleich. Sicher, sie sind unterhaltsam – man möchte sich zurücklehnen, Popcorn knabbern und Cola schlürfen. Aber zielführend, Entscheidungen für die Entwicklung der Stadt Bergen hervorbringend, sind sie nur in einem geringen Teil der mehrere Stunden andauernden Sitzungen der von den Bürgern gewählten Vertretern.

Grund allen Übels, so wird es immer wieder deutlich, scheint das mit der letzten Kommunalwahl veränderte Kräfteverhältnis in dem Parlament. Hat jahrzehntelang die CDU die Mehrheit in dem Gremium inne gehabt, sehen sich jetzt die Christdemokraten in der Minderheit. Und auch die Position der Bürgermeisterin hat die Partei in persona von Andrea Köster bekanntlich an die parteilose Anja Ratzke abgegeben.

Anzeige

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Kassner : „Ich sehe mich in der Verantwortung zu vermitteln.“

Nichtsdestotrotz, und so sieht es auch die im Juni 2019 gewählte Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke), kann so keine Kommunalpolitik betrieben werden. „Diskussionen sind gut, keine Frage. Leider führen sie aber nicht selten am Thema vorbei“, meint sie. Deshalb geht sie nun in die Offensive, hat alle Fraktions- und Ausschussvorsitzenden der Stadtvertretung zu einem gemeinsamen Treffen mit Bürgermeisterin Ratzke eingeladen – zu einem ersten Friedensgespräch. „Ich sehe mich in der Verantwortung zu vermitteln. Kommunalpolitik ist keine Parteiinteressen geführte Politik“, betont sie. Nur gemeinsam, so betont sie, kann man die Inselstadt voranbringen, noch lebenswerter machen.

Ihrer Einladung sind zu ihrem Bedauern aber nicht alle Geladenen gefolgt. Darunter der Fraktionsvorsitzende der CDU Matthias Ewert. Der selbstständige Malermeister sei beruflich im Vogtland gewesen, wie er berichtet. „Ich wäre sehr gern dabei gewesen“, beteuert er. „Ich befürworte Frau Kassners Versuch um mehr Harmonie sehr“, fügt er hinzu. Oft würden Diskussionen aus dem Ruder laufen. „Weil einzelne der Stadtvertretung einfach kompromisslos sind“, meint er. Auch er sei der Meinung, dass es so nicht weitergehen könne. „Ich bin gern bereit, dahingehend mitzuwirken, dass man in der Stadtvertretung wieder enger zusammenrückt.“

Diskussion ja, aber bitte sachlich

Auf alle Fälle wolle er beim nächsten Treffen dabei sein. Eine Eintagsfliege ist das erste Friedenstreffen nämlich nicht gewesen. Ein zweiter Termin steht bereits. Und an diesem will dann auch der fraktionslose Stadtvertreter und Vorsitzende des Europa- und Kulturausschusses Raik Knüppel teilnehmen. „Bei der ersten Zusammenkunft war ich nicht dabei, weil ich es nicht für zielführend hielt, dass schon zum ersten Treffen die Bürgermeisterin eingeladen worden ist“, sagt er offen.

Für ihn hätte es mehr Sinn gemacht, dass man sich zunächst unter Fraktionsvorsitzenden und Ausschussvorsitzenden verständigt, wie man künftig miteinander umgehen möchte. Sein Wunsch: „Wir wollen nicht miteinander kuscheln. Diskussionen sollen und müssen natürlich geführt werden. Dies aber bitte vernünftig, sachlich und konstruktiv“, sagt er. Und in den einzelnen Ausschüssen müsse mehr Vorarbeit geleistet werden, meint er und ist damit der gleichen Auffassung wie Matthias Ewert und auch Stadtpräsidentin Kassner.

Nächste Stadtvertretersitzung am 21. Oktober

Letztere fühlt sich jedenfalls durch das erste Treffen in der Meinung bestärkt, dass man auf einem guten Weg sei, künftig konstruktivere Stadtvertretersitzungen abzuhalten. „Das Treffen hat mir gezeigt, dass ich nicht allein für ein besseres Miteinander kämpfe“, sagt sie optimistisch. Diese Zuversicht habe sie in den vergangenen eineinhalb Jahren schon einmal verloren. „Es gab tatsächlich schon mal einen Zeitpunkt, an dem ich überlegt habe, ob das der richtige ,Job’ für mich ist. Letztlich will ich aber auch meinem guten Wahlergebnis Rechnung tragen. Außerdem macht es Spaß, das Leben der Stadt Bergen mitzugestalten“, sagt sie. Denn darum gehe es in dem Gremium und sie wünsche sich, dass sich auch alle Stadtvertreter und -vertreterinnen darauf besinnen, meint sie abschließend.

Ob künftig tatsächlich mehr Harmonie in der Bergener Stadtvertretung herrscht, wird sich kommende Woche am 21. Oktober zeigen. In der Sporthalle der Regionalen Schule „Am Rugard“ in Bergen wird um 17.30 Uhr die nächste Zusammenkunft des Gremiums eröffnet.

Von Anja Krüger