Bergen: Radfahrer mit 1,85 Promille in Bergen unterwegs

Bergen

Eine Polizeistreife hat in Bergen am 7. Januar gegen 21 Uhr einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der Mann war in der Straße der DSF in Bergen Süd dadurch aufgefallen, dass er in Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test bei dem 34-Jährigen aus dem Bergener Umland ergab einen Wert von 1,85 Promille.

Strafverfahren eingeleitet

„Der Mann wurde zu einer Blutprobenentnahme zum Sana-Krankenhaus Rügen gebracht. Hier wurde der Wert bestätigt“, sagt Mathias Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund. Eine Weiterfahrt wurde dem 34-Jährigen untersagt. Da sein Wert über der Promillegrenze für Radfahrer liegt, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

