Die Hobbys Reisen und Lesen lassen sich wunderbar verbinden – meint zumindest Cornelia Klemm. Seit mittlerweile 30 Jahren ist sie Inhaberin des Reiseland-Reiseladen Bergen und liebt diese Aufgabe. Das Jahr 2020 zwang sie allerdings zum Umdenken. „Eigentlich hatten wir in diesem Jahr unser Jubiläum. Aber alles musste ausfallen“, sagt die Rüganerin. Schließlich zählt auch die Reisebranche zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie. Statt ihren Kunden die traumhaftesten Urlaubsziele schmackhaft zu machen, gehörten nun plötzlich hauptsächlich Stornierungen zum Tagesgeschäft.

Bücher als zweites Standbein

„Da brauchte ich etwas für die Seele“, meint die 60-Jährige. „Im September war ich so weit, dass ich gesagt habe, ein Plan B muss her.“ Da sie schon immer eine Leseratte war – wie sie von sich selbst behauptet – und es sich mit einem gutem Buch sowieso mindestens genauso träumen lässt wie an den schönsten Stränden der Welt, lag für sie die eigene Buchhandlung nahe. „Da Bergen ja schon seit Jahren keinen Buchladen hat, ist die Idee so gewachsen“, sagt Klemm. Und auch ihre Mitarbeiterinnen konnte sie von der Idee schnell überzeugen. Mit dem Ehemann und den Kolleginnen wurde der vordere Teil des Reisebüros nun umgewandelt. Wo sich einst bunte Reisekataloge im Regal aneinander reihten, finden liebevoll illustrierte Kinderbücher Platz und auf dem Tisch schmiegt sich der aktuelle Thriller an den historischen Roman.

„Meine Mitarbeiterinnen haben das mit gewuppt. Und in den Buchladen ist genauso viel Herzblut gesteckt worden wie in den Reiseladen“, sagt Cornelia Klemm. Gemeinsam haben sie sich auf die Suche gemacht, um den Kunden möglichst viele Überraschungen präsentieren zu können. „Die Kollegen haben da auch schöne kleine Verlage – zum Beispiel für Kinderbücher – entdeckt. Aber auch unser Großhandel hat uns gut beraten.“

Verkauf trotz Lockdown

Am 1. Dezember lud das Team zum ersten Mal zum Stöbern ein und freut sich seitdem über viel Zustimmung. „Was in den ersten Tagen an Resonanz zurückkam, macht mich so happy, wie ich es das letzte Dreivierteljahr nicht war“, meint die Inhaberin. Doch nur zwei Wochen später trübt der erneute Lockdown die Freude. Die Geschäftsfrau lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen und schöpft alle Möglichkeiten aus. „Der Buchhandel darf ausgeben und liefern“, weiß die Inhaberin. Daher werden auch weiterhin Bestellung, am besten telefonisch, entgegengenommen. Von 15 bis 18 Uhr befinden sich die Kollegen dann im Geschäft und können die gewünschten Artikel an der Tür aushändigen.

Marko Kankel hat noch vor dem Lockdown den Weg zwischen die Bücherregale gefunden. „Das ist eine gute Sache, so lange gab es schon keinen Buchladen mehr in Bergen. Statt des Onlinehandels wird die Innenstadt belebt“, freut sich der Bergener über das neue Angebot.

Optimistisch in die Zukunft

Inzwischen wurde auch in Windeseile ein Internetauftritt realisiert. Wenn schon kein Bummel in die Buchhandlung möglich ist, sollen Kunden sich hier inspirieren lassen können und natürlich auch gleich online ihre Wunschtitel ordern. Doch auch für die Zeit nach dem Lockdown hat das tatkräftige Team schon Pläne. „Wir werden eine Geburtstagskiste möglich machen, in der das Geburtstagskind seine Wunschbücher packt. Die Gäste können dann ein passendes Geschenk raussuchen“, erklärt Cornelia Klemm. In ihren Regalen haben längst auch edle Brief- und Geschenkpapiere Einzug gehalten, aber auch einige ausgewählte Spiele könnten hier demnächst zu finden sein.

Und dass die Verbindung zwischen Reise- und Buchladen Früchte trägt, ist ebenfalls zu entdecken. „Den Bruckmann-Verlag kennen wir ja bereits durch das Reisegeschäft. Hier können wir unseren Kunden besondere Sachen anbieten. Der Verlag ist bekannt für tolle Reiseliteratur für Wohnmobile oder auch Fahrradtouren und Outdoor-Abenteuer“, so die Inhaberin. Der Reiseladen existiert selbstverständlich weiterhin und wenn die Einheimischen wieder das Fernweh packt, steht sie auch da als vertraute Ansprechpartnerin bereit.

