Wie wird ein Grundschüler eigentlich ein Gefühle-Forscher? Ganz einfach: mit einem Experten aus dem Bereich Gesundheit, etwas Zeit in einer Unterrichtsstunde und der passenden finanziellen Ausstattung. Alle drei Voraussetzungen waren an der Grundschule „Altstadt“ erfüllt, berichtet Mitarbeiterin Isa Pichert-Förster und freut sich, dass ein besonderes Projekt fortgeführt werden konnte.

In den 3. Klassen nutzte Gesundheitsförderin Uta Holz jeweils eine Unterrichtsstunde für lehrreiche, spielerische und unterhaltsame Ausführungen zu ihrem Gefühle-Thema. Gemeinsam mit Maskottchen KLARO bildete sie kleine Gefühle-Forscher aus, denn die Schüler machten sich unter ihrer Anleitung auf den Weg, um Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel „Warum sind Gefühle wichtig und wie nehme ich meine eigenen wahr?“, „Was erkenne ich an Mimik und Gestik?“ oder „Wie gehe ich mit unangenehmen Gefühlen um?“

Bewegung, Entspannung, gesunde Ernährung

Aber nicht nur für die Klassenstufe 3 bringt Uta Holz mit KLARO spannende Inhalte in die Schule. In den nächsten Jahren warten auf alle anderen Klassenstufen weitere Gesundheitsthemen, wie zum Beispiel „Der Weg der Nahrung“, „Mein Gehirn – besser als jeder Computer“ oder „Abenteuer Bewegung“.

„Die jeweiligen Schwerpunkte werden durch die Lehrerinnen danach weiter in den Unterricht eingebaut“, erklärt Schulleiter Rüdiger Bonau. Damit arbeite man gemeinsam an den drei Säulen des Schulkonzeptes: Bewegung, Entspannung und gesunde Ernährung.

Paten für Projekt gesucht

Die gelungene Ergänzung des Unterrichts initiierte Schulsozialarbeiterin Mandie Oppermann. Sie konnte die ersten Paten für das Projekt gewinnen, denn pro Klasse und Schuljahr fallen unter anderem Honorarkosten an. Für das aktuelle Schuljahr übernahmen die Soroptimisten den Beitrag von 660 Euro und freuten sich über das Lob der Gefühle-Forscher.

„So eine großzügige Spende fühlt sich sehr gut an“, meinen die Kinder der 3. Klassen. Deshalb überreichten sie in der Eröffnungsveranstaltung ihres Projekts ein liebevoll gestaltetes Danke-Plakat an die Vertreterinnen der Soroptimisten, Susanne Kühn und Dr. Anne Schöning.

Um das Projekt „Klasse 2000“ in den kommenden Jahren fortführen zu können, suchen die Grundschulkollegen Paten, die sich mit einer finanziellen Zuwendung an dem Vorhaben beteiligen. Wer für die jetzigen 1. Klassen Pate werden möchte, meldet sich bei Mandie Oppermann telefonisch an unter 0 38 38 / 20 30 865 oder per Mail, schulsozialarbeit.gs-alt@stadt-bergen-auf-ruegen.de.

