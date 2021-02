Bergen

Gleich drei Tage hat sich die Bergener Stadtvertretung zur Abarbeitung von 60 Tagesordnungspunkten vorgemerkt. Falls die Sitzung am heutigen Mittwoch nicht beendet werden kann, soll sie an den folgenden beiden Tagen fortgeführt werden.

Die CDU-Fraktion beantragt die „Vorstellung und Auswertung des Berichts des Landesrechnungshofes in Bezug auf die Häufung möglicher Interessenskonflikte“. Während Vertreter des Landesrechnungshofs ihr Erscheinen zugesagt haben sollen, sagte die Rechtsaufsicht ab. Das Thema sei bereits abschließend beurteilt worden, heißt es dazu aus dem Landkreis.

Das Bergener Bündnis (BB) schlägt eine Prüfung der Konstellationen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt vor, der für künftige Fälle Transparenzregeln erarbeiten soll. Zum Thema „Absichtserklärung zwischen der Stadt und der Telekom für den Ausbau der Breitband-Infrastruktur “ möchten die CDU-Fraktion und die FDP-Abgeordneten Vertreter von Telekom und der Firma KabelSat Bergen anhören. Von der FDP kommen auch Anträge zur Aufhebung der Absichtserklärung zwischen Stadt und Telekom zum Breitbandausbau sowie zum Stopp des Baus eines Sportschwimmbads.

Radweg, Ratzke-Nachfolge, Parkgebühren

Stadtvertreter Matthies Knuth möchte mit gleich fünf Anträgen die Verkehrssituation in und um die Stadt verbessern. So sollen entlang der B 196 Ampelschaltungen koordiniert werden, um Staus zu verhindern, und ein Parkleitsystem installiert werden. Vom Ortseingang Bergen aus Richtung Binz bis zum Kubbelkower Kreisel soll ein durchgehender Radweg entstehen und die Radwege in der Ringstraße sollen besser koordiniert werden. An den Schulen in der Königstraße und an der Graskammer sollten Fußgängerüberwege die Querung erleichtern.

Auch Personalien stehen auf der Tagesordnung. Dabei geht es um die Nachfolge von Karl-Heinz Ratzke (BB), der sein Mandat niederlegte. Für ihn rückt Silke Horn nach und einige Ausschussplätze müssen neu besetzt werden. Die AfD stellt Anträge zur Vollstreckung von Gebühren durch die Stadtverwaltung und zu Willkommenszahlungen für neugeborene Bergener. Stadtvertreter Raik Knüppel möchte die Parkgebühren am Markt aussetzen und ein weiterer Antrag soll die angestrengte Situation von Gastronomie und Einzelhandel entspannen.

Beginn ist am Mittwoch um 17.30 Uhr in der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ in Rotensee.

