Ein Streit unter Freunden ist am Sonntagmorgen in Bergen auf Rügen eskaliert. Der Polizei zufolge wurde ein 43-jähriger Mann dabei verletzt. Zwei Pärchen – zwei Frauen und zwei Männer – hatten sich für ein gemütliches Beisammensein am Sonnabendabend in einer Wohnung im Bergener Stadtteil Rotensee verabredet. Nach Mitternacht, in der Zwischenzeit hatten die Personen das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen, wurde es dann aber ungemütlich. Die beiden Männer gerieten in Streit – zunächst verbal.

Doch dann eskalierte die Situation. Es kam zum Gerangel, bei dem der eine Beteiligte, ein 44-Jähriger, seinen 43-jährigen Kumpel so heftig gegen eine Kommode schubste, dass das Möbelstück kaputt ging und der 43-Jährige verletzt wurde.

44-Jähriger kassierte mehrere Anzeigen

Dieser Streit wird für den 44-Jährigen, der 1,69 Promille intus hatte, nicht ohne Folgen bleiben. Er kassierte nicht nur eine Anzeige wegen der Körperverletzung sondern auch wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Denn noch bevor es zu dem Gerangel kam, wurde er aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Der Aufforderung aber war er nicht nachgekommen.

