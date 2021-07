Bergen

Ein kleines Waldstück in der Nähe des Bergener Gymnasiums: Hier stehen viele Bäume wie Streichhölzer zwischen Exemplaren mit prächtigen Kronen. Diese fehlen bei diesen Gehölzen komplett. Das einzig Grüne ist der Efeu, der den kompletten Baumstamm umschließt. Diese Bäume müssen gefällt werden, denn in unmittelbarer Nähe stehen Einfamilienhäuser. Die Stadt ist verkehrssicherungspflichtig, muss also dafür sorgen, dass Menschen durch herabfallende Äste oder sogar umgekippte Bäume nicht zu Schaden kommen.

„An einigen Stellen in der Stadt kommt es mir vor, als würde ich mich mitten im Harz befinden, so viele tote Bäume stehen hier auf einer Fläche. Etwa gleich mehrere hundert Stück zwischen Verbindungsweg Sportplatz und Kegelbahn“, sagt Cornell Kuithan, Revierleiter beim Forstamt Rügen, bei einem Rundgang. Im Auftrag der Stadt werden in den kommenden zehn Wochen über das federführende Forstamt rund 2000 Bäume bearbeitet – entweder abgesägt oder das Totholz entnommen.

„Es ist immer einfach zu sagen: ‚Wir sägen 2000 Bäume ab.‘ Es ist ein selektiver Eingriff, den wir im Bergener Stadtgebiet und im direkten Umland vornehmen. Wir haben uns dazu auch explizit entschieden, Bäume, die wir erhalten können, auch nur mit ein paar Eingriffen am Baum zu belassen“, sagt er. Obwohl die kostengünstigste und auch legitime Variante die Fällung wäre, soll erhalten bleiben, was zu erhalten ist.

Strecke von 30 Kilometern

Im Auftrag der Stadt hat das Forstamt Rügen in den zurückliegenden Wochen und Monaten rund 30 Kilometer in Parks, Wäldern, Feldwegen der Stadt und auch am Naherholungsort Nonnensee unter die Lupe genommen und auch bewertet. Durch einen 30 Meter breiten Streifen neben den Wegen, der Bestandteil der Verkehrssicherungspflicht ist, kommt eine Fläche von rund 92 Hektar zusammen.

„Im vergangenen Jahr hatte sich schon gezeigt, auch begründet durch die große Trockenheit im Jahr 2018, dass wir einen sehr hohen Bedarf an Verkehrssicherung haben. Also die Wege der Stadt so zu sichern, dass Fußgänger oder Radfahrer nicht von herabfallenden Baumteilen getroffen werden können“, sagt Bergens Bauamtsleiter Volker Paarmann.

Harvester kommt nicht zum Einsatz

Im Zuge des Klimawandels habe auch der Starkregen zugenommen. Laut Revierleiter gab es in der Vergangenheit viele lokale starke Ereignisse dieser Art, die für ein vermehrtes Umstürzen geschädigter Bäume gesorgt haben. Besonders entlang der Wege in die angrenzenden Waldgebiete gebe es reichlich Totholz, was nun zwingend gefällt werden muss.

Laut Forstamt und Verwaltung finden die Arbeiten Hand in Hand mit dem Klimaschutzkonzept statt, an dem gerade gearbeitet wird. Das heißt, es werde beispielsweise kein Harvester die Bäume absägen. Diese Arbeiten erledigen Waldarbeiter größtenteils in Handarbeit. Außerdem werden auch keine schweren Maschinen durch das Unterholz fahren. Zum Abtransport ist wieder der Pferderücker Hartmut Bischoff mit seinen Kaltblütern zur Stelle.

Die Zuarbeit der Rückepferde ist besonders schonend. Jede zweite Rückegasse – die Fahrrinne der Rückemaschine – kann eingespart werden und der Boden wird weniger belastet. Denn beim Rücken mit den Pferden wird der Boden nicht eingedrückt, sondern nur oberflächlich verwundet. Das betreffe nur die Humusschicht.

Holz wird regional vermarktet

Teil des Klimaschutzkonzeptes ist auch, dass verwertbares Holz regional vermarktet werden soll. Das Forstamt wird sich dazu mit Zimmereien und Tischlereien auf der Insel in Verbindung setzen. Zu Fachleuten aus Posewald und Lubkow wurde bereits Kontakt aufgenommen.

„Unsere regionalen Anbieter werden wir mit diesem Holz bedienen, damit die Ansprüche an Wald und Gesellschaft gerecht werden. Der nächste Abnehmer befände sich in Wismar. Der Transport bis dorthin macht aus ökologischen Gesichtspunkten aber keinen Sinn“, sagt Cornell Kuithan. Allerdings betrifft das nur einen geringen Bereich, denn 70 Prozent der abgesägten Bäume und Äste werden nach dem Bearbeiten aus dem Sichtfeld gezogen und bleiben als Totholz auf dem Boden liegen.

Die Arbeiten werden am Mittwoch oder Donnerstag beginnen. Zuvor wollen sich Vertreter und Mitarbeiter der Verwaltung den Fragen der Einwohner stellen. So wird es am Dienstag, 6. Juli, um 14 Uhr ein Treffen auf dem neuen Nonnenseeparkplatz geben. Hier werden bei einer Begehung die einzelnen Schritte der Baumarbeiten erläutert. Ein zweiter Termin findet am kommenden Dienstag, 13. Juli, um 14 Uhr an der Friedenseiche am Eingang zum Rugard statt.

Von Mathias Otto