Am kommenden Freitag, 30. Juli, plant der Kreisverband der Alternative für Deutschland (AfD) um 18.30 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Heimatliebe ist kein Verbrechen!“ auf dem Bergener Marktplatz. „Ich will als Direktkandidat für den Wahlkreis 34 für mehr Meinungsfreiheit und mehr Heimatliebe demonstrieren. Besonders freue ich mich, dass uns der brandenburgische Landtagsabgeordnete Andreas Kalbitz als Redner unterstützen wird“, sagt Thomas Naulin.

Zur gleichen Zeit (ab 18 Uhr) findet auf dem Platz vor der Rugard-Apotheke eine Gegendemonstration des Bündnisses „Rügen für alle“ unter dem Motto „Unsere Heimat bleibt bunt“ statt.

Verkehrseinschränkungen

Am Freitagabend wird es deshalb in Bergen zu Verkehrseinschränkungen kommen, sagt Stefanie Peter vom Polizeihauptrevier Bergen. Das betrifft sowohl den ruhenden als auch den fließenden Verkehr. So wird der Bereich von der Marktstraße bis zum Markt Höhe Toilettenhäuschen in der Zeit von 17 bis 21 Uhr nicht befahrbar sein.

Der Bereich Markt in Richtung Raddasstraße sowie die Königsstraße sind hingegen vom Demonstrationsgeschehen nicht betroffen. Die Parkplätze vor der Apotheke sowie im direkten Umfeld des Marktplatzes – Hinweisschilder sollen darauf hinweisen – müssen während der Kundgebung sowie Demonstration frei bleiben.

Busse werden umgeleitet

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) kann an diesem Abend ihre Busse (Linie 12) nicht wie geplant durch die Innenstadt fahren lassen. Auch hier gibt es Einschränkungen. Ab 18 Uhr bis zum Betriebsende können die Haltestellen Grundschule, Ringstraße, Markt und Arndt-Heim in beide Richtungen nicht bedient werden.

Die Busse werden über die Graskammer umgeleitet. „Von den Einschränkungen betroffen sind die Fahrten 19.42 Uhr von Bergen nach Sagard sowie 18.43 und 20.53 Uhr von Sagard nach Bergen“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang.

