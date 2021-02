Bergen

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch im Autoverkehr. Wenn es Vorfahrtsänderungen gibt kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht lange dauert, bis es rummst! Auch wenn eine Ampel ausfällt, mag mancheiner mit der Situation überfordert sein. So am Sonnabendvormittag in der Bergener Innenstadt. Die Ampel an der Kreuzung Ringstraße/Bahnhofstraße hatte den Dienst eingestellt und prompt kam es zum Zusammenstoß zwischen zweier Autos an der Kreuzung. Nur weil hier die Ampel ausgefallen ist, gilt nicht plötzlich rechts vor links...

Sowohl die Fahrerin eines Hyundai (Bahnhofstraße) als auch der Fahrer eines Ford (Ringstraße) wurden leicht verletzt, nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. In der Bahnhofstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auch am Montagmorgen war die Störung noch nicht behoben. Aber ein mit Warnkleidung gewandeter Mann war intensiv dabei, den kleinen grauen Kasten zu bearbeiten in dem sich die Ampeltechnik verbirgt.

Von Anne Ziebarth