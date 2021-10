Bergen

Alte Kirschbäume stehen in den Kleingärten an der Neuen Straße in Bergen, Hagebutten leuchten rot in der Herbstsonne. Doch die Situation rund um die Kleingartenanlage Rotensee an der Neuen Straße/Stralsunder Chaussee ist alles andere als friedlich. Denn hier soll nach dem Willen der Stadt, die dringend benötigte neue Feuerwache der Stadt entstehen.

Dass es eine neue Feuerwache braucht, ist auch bei den von den Plänen wenig begeisterten Anwohnern unstrittig. „Aber nicht an diesem Standort“, fasst Henning Dost zusammen.

Bürgerinitiative hat sich gegründet und strebt Einwohnerantrag an

Gemeinsam mit anderen Anwohnern, darunter auch Bergens Polizeichef Mario Ullrich und Charis Schalley vom Parkhotel in der Stralsunder Chaussee hat er jetzt eine Bürgerinitiative „Feuerwehr ja – Standort nein“ gegründet. Mit einem Namensschild und einem Klemmbrett bewaffnet zieht er durch die Nachbarschaft, um Unterschriften zu sammeln. „Es sind viele Dinge in den Planungen unberücksichtigt geblieben“, meint er. „Nach der Kommunalverfassung ist es möglich, bei der Stadtvertretung einen Einwohnerantrag zu stellen, um eine wichtige Entscheidung zu beantragen. Wir wollen das der B-Plan 60 aufgehoben wird.“

Der bewusste B-Plan 60 ist allerdings genau genommen noch gar nicht da – lediglich der Aufstellungsbeschluss ist von der Gemeindevertretung gefasst worden, die Bürgerbeteiligung startet in Kürze. „Wir wollen den Stadtvertretern unsere Recherche vorstellen. Ein beschleunigtes Verfahren, wie hier angedacht, kommt nach unseren Informationen zum Beispiel nicht in Frage.“ Allein gestern habe er 40 Unterschriften aus der Umgebung gesammelt, über hundert sollen es werden.

Dilemma: Keiner will die Feuerwehr vor der Tür

Was denkt man denn in der Umgebung. „Das ist eine schwierige Situation“, meint Axel B., der seinen vollen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte und gerade seine Eltern besucht. „Jeder will die Feuerwehr, aber keiner bei sich. So kommt man nicht weiter.“ Auf der anderen Seite könne er die Menschen verstehen, die hier wohnen. „Schön ist das nicht, wenn die Anlage hier verschwindet“, sagt er mit Blick auf eine Amsel, die gerade in einem Busch verschwindet. „Auch das Hotel tut mir leid, das ist ja schon ein Nachteil.“

Stadtvertretersitzung Am 27. Oktober findet die nächste Stadtvertretersitzung in der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ statt. Hier will die Initiative ihre Ergebnisse vorstellen und die Abgeordneten ihr anliegen vorstellen. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr, die Initiative will ab 17 Uhr vor Ort sein. Besucher sollten sich unter stadtvertretung@stadt-bergen-auf-ruegen.de anmelden, da die Anzahl der Sitzplätze begrenzt ist. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch noch ein Grundsatzbeschluss zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in Bergen sowie das „Neugeborenengeld“. Außerdem werden Prüfaufträge eingebracht– etwa für einen kostenfreien Stadtbus im Dezember 2021 oder der Nutzung von Anti-StickerFolien bei neuen Verkehrsschildern.

Auf dem Nachbargrundstück kommt gerade eine junge Familie nach Hause. Auch sie wollen lieber anonym bleiben. „Wir sind sauer“, so die junge Frau. „Ohne Info, ohne Beteiligung werden wir hier vor vollendete Tatsachen gestellt.“

Angst vor Verschattung, Verkehrsbelastung und Lärm

Ihr Mann ergänzt:„Hier wohnen auch ältere Leute. Für die ist der Kleingarten alles.“ Über Umwege seien erste Planungen zu ihnen gelangt. „12 Tore für die Feuerwehren direkt hier vor dem Haus, die Ausfahrt und ein Übungsplatz gegenüber des Parkhotels“, so der junge Mann. „Das geht nicht.“

Anja Ratzke Quelle: Archiv

Des weiteren seien nach ihren Informationen eine Art Turm zum Trocknen der Schläuche und mehr als 30 Parkplätze geplant. „Dann kommt das letzte bisschen Grün hier auch weg und die Häuser verschatten“, meint er. „Dabei gibt es doch andere Möglichkeiten, die alte Nerzfarm zum Beispiel. Oder das Katastrophenzentrum des Landkreises am Rugard.

Bürgermeisterin: Haben alle Standtorte geprüft

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke lässt die Kritik so nicht gelten. „Mich stört die Art und Weise wie hier gearbeitet wird“, so Ratzke. „Ich weiß, dass Mitglieder der Initiative bei Anwohnern klingeln und Falschinformationen verbreiten, verbunden mit der Frage, ob man dann nicht wegziehen wolle.“ Es würde eine Sirene auf dem Dach der neuen Feuerwehr geben, die bei jedem Alarm anschlägt, kursiere da zum Beispiel als Gerücht. „So ein Quatsch. Wir haben eine Sirene und da bleibt sie auch“, so Anja Ratzke. „Die Feuerwehr wird heutzutage mit stillem Alarm verständigt, die Sirenen sind für schwere Fälle da, um die Bevölkerung zu warnen.“ Auch die Vorstellung, die Einsätze der Feuerwehr seien stets von Martinshorn begleitet, kann sie nicht Teilen. „Wir haben wirklich alle möglichen Standorte geprüft“, beteuert sie. „Und das ist der einzige, der wirklich geeignet ist.“

In Kürze beginne die Auslegungsphase des B-Planes, so Bauamtsleiter Paarmann. „Dann kann sich jeder nochmal genau über die Pläne informieren und sich beteiligen.“ Übrigens könne man sich jederzeit auch mit Einwendungen an das Bauamt wenden. Doch das reicht den Mitgliedern der Bürgerinitiative nicht. Am Dienstag steht die nächste Stadtvertretersitzung in Bergen auf dem Plan, hier wollen sie den Stadtvertetern ihre Meinung zum Projekt mitteilen.

Von Anne Ziebarth