Bergen

Ein Auto in Brand geraten ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Bergen auf Rügen. Die Brandursache ist bis dato noch nicht geklärt, wie die Polizei mitteilt. Deshalb sucht sie nun nach Zeugen.

Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte das brennende Fahrzeug kurz nach 2 Uhr. Der Opel stand in der Straße der DSF gegenüber eines Supermarktes. Das Auto brannte völlig nieder. Durch die entstandene Hitze wurde auch ein daneben geparkter PKW in Mitleidenschaft gezogen.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen (Tel. 03838 / 81 00) zu melden.

Von OZ