Bergen auf Rügen: Beeindruckt vom Impfzentrum

Bergen

Immer wieder berichten Menschen, dass sie Probleme mit dem Impfen haben. Das Prozedere bereite besonders für einen Teil der älteren Bevölkerung Sorgen. Vieles sei nicht verständlich erklärt. Hinzu würden lange Wartezeiten am Telefon hinzukommen. Nicht so für den Binzer Helmut Stützer. Er ist 83 Jahre alt und ließ sich zusammen mit seiner Frau im April im MIZ in Bergen gegen das Corona-Virus impfen.

„Wir waren beeindruckt vom gesamten Ablauf. Vom Brief, den wir erhalten haben, bis hin zum eigentlichen Termin, lief alles reibungslos“, sagt er. Es sei in dem Brief so erklärt worden, dass es für die Binzer verständlich und nachvollziehbar war. Den Termin hatte er am Telefon innerhalb weniger Minuten vereinbart. Auch war er von der Organisation vor Ort mehr als beeindruckt. Er bezeichnet sie als hochkarätig.

„Keiner hatte Hektik verbreitet. Jeder wusste genau, was er zu tun hat. Außerdem konnten wir aufgrund der großen Räume genug Abstand zu anderen Menschen einhalten. Es war rundum ein zufriedenstellender Tag für uns“, sagt der Binzer.

Von Mathias Otto, mathias.otto@ostsee-zeitung.de