Bergen

Eine betrunkene Frau ist am Dienstag in Bergen auf Rügen mit ihrem Auto in einem Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, kam sie etwa 500 Meter hinter der Abfahrt Samtens in Richtung Stralsund nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau blieb bei dem Unfall am Nachmittag unverletzt.

Zuvor hatte ein Zeuge gegen 17 Uhr die 34-jährige Frau bei den Beamten gemeldet, weil sie auf der Bundesstraße 96 „Schlangenlinien“ fuhr, hieß es weiter. Bei der Fahrerin aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte sei ein Alkoholgehalt von 1,64 Promille gemessen worden.

Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher. Gegen sie wird jetzt ermittelt.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Von OZ/dpa