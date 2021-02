Bergen

Reich wurde Nico Gruber mit Farben. Als er gerade 17 Jahre alt war, begann er, sie in seinem Heimatort Freising bei München zu verkaufen. „Weil ich merkte, dass es große Nachfrage gab. Zunächst bin ich mit dem Fahrrad von Haus zu Haus gefahren“, erinnert er sich.

Es folgte eine Unternehmerstory wie aus dem Bilderbuch: Gruber und sein Bruder gründeten in Bayern ihre erste Fabrik. Im Jahr 1999 expandierte die „Gebrüder Gruber GmbH“ wegen der guten Bedingungen nach Mecklenburg-Vorpommern und errichtete ein Farbenwerk in der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (Muna) in Löcknitz. Sie lieferten ihre Farben und Lacke in 30 Länder. Alle wichtigen Bau- und Supermärkte in Europa waren ihre Kunden. Für den Vertrieb des Online-Riesen Amazon entwickelten sie eine Paintbox – ein praktisches Farbset zum Versand. Nico Gruber selbst überzeugte die Chefs im Amazon-Headquarter in Seattle vom Produkt.

„Keine Milchprodukte mehr“

Inzwischen ist der Bayer auf Rügen – und dort auch als neuer Besitzer der Bergener Molkerei aktiv. Er hat den Traditionsstandort am Rande der Inselhauptstadt, wo über fast sieben Jahrzehnte der Camembert Rügener Badejunge entstand, gekauft – nachdem sich der vorherige Eigentümer, die DMK Group Deutsches Milchkontor, 2019 zurückzog.

Neun Millionen Euro, ohne einen Kredit aufzunehmen, soll Gruber für die Fabrik bezahlt haben. Diese Zahl bestätigt der Unternehmer nicht, wohl aber, dass es sich um eine siebenstellige Summe handelte. Er habe viel vor in der Bergener Molkerei mit ihren hochmodernen Dampf- und Druckluftanlagen, Edelstahlkesseln, klimatisierten Reifekammern und Hochleistungsbrunnen.

Milchprodukte will er nicht mehr herstellen. „Und ich möchte auch nichts produzieren, was auf Massentierhaltung basiert. Diese Form der Ausbeutung werden künftige Generationen nicht mehr akzeptieren“, ist der 47-Jährige sicher. Er selbst hat vier Kinder.

Zucht von Fischen, Krebsen, Algen und Insekten

Sein Ziel sei es, in Bergen etwas aufzubauen, das er Landwirtschaft der Zukunft nennt. Das „Bioökonomische Forschungszentrum Rügen“ solle in der Molkerei und rund um die Anlage entstehen. In Aquakultur will Gruber Fische züchten, vorwiegend Zander – zudem Krebse und Algen. „Was aus dem Meer kommt, werden wir wegen der Plastikverschmutzung mittelfristig nicht mehr guten Gewissens essen können“, meint er.

Zudem plant er, Insekten als Nahrung heranzuziehen („bei zunehmend steigender Weltbevölkerung brauchen wir mehr hochwertige und günstige Eiweißquellen“). Er will Biobier brauen, Gemüse und Kräuter anbauen, eigene Öle produzieren und Naturkosmetik – mit Bienenwachs regionaler Imker.

Seit einem Jahr arbeiten Nico Gruber und seine Ehefrau Michelli an den nötigen Verfahren, ab April soll es richtig losgehen. Zehn Mitarbeiter haben sie am Standort bereits eingestellt, es sollen noch deutlich mehr werden. Im vergangenen Sommer starteten sie mit Landwirt Christian Gerwin den Betrieb ihrer Cityfarm in Bergen, wo sie auf 1,3 Hektar Erdbeeren anpflanzten und verkauften. Auf weiteren Flächen will das Paar in diesem Jahr Obst und Walnüsse anbauen.

Zweistelliger Millionen-Betrag wird investiert

Einen insgesamt zweistelligen Millionen-Betrag an Investitionen plant Gruber, um seine Pläne auf Rügen zu verwirklichen. Als Partner habe er auch die Universitäten Kiel, Rostock und Greifswald sowie das Leibnitz-Institut mit im Boot, um zu einem „europäischen Zentrum für angewandte Bioökonomie“ zu werden: „Wir wollen hier forschen und wichtige Lebensmittel in einem natürlichen Kreislauf produzieren. Damit wären wir weltweit ein herausragender Standort auf dem Gebiet“, sagt Gruber.

Seine Anstrengungen im nachhaltigen Sektor seien auch aus der Einsicht entstanden, dass „Höher, schneller, weiter“ kein Konzept für die Zukunft sei: „Wir sind früher mit den Farben enorm expandiert, haben das auch über einen starken Preiskampf geschafft. Diese Form des Wettbewerbs wollte ich nicht mehr.“

Vor zehn Jahren wegen Farbenwerk nach Rügen gekommen

Vor zehn Jahren kam der heutige Molkereichef nach Rügen, als er in Sagard ein Kreidefarbenwerk übernahm. Mit seiner Familie bezog er auch ein Haus auf der Insel. Das Forschungszentrum für Lebensmittel der Zukunft solle dazu beitragen, dass auch andere Menschen hier eine Perspektive sähen und sich etwas aufbauen könnten – ein Bereich für Start-ups solle angesiedelt werden mit Zugriff auf die Infrastruktur der Molkerei.

Trotz seines Engagements – anerkannt sieht sich Nico Gruber auf Rügen für seine Arbeit noch nicht. Als er die Molkerei übernahm, sei kein Vertreter Bergens erschienen, um ihn willkommen zu heißen. Auch beim Bestreben, weitere Flächen für seine Projekte zu erwerben, vermisse er die Unterstützung von Stadt und Amt. Insider führen das auf Grubers streitbaren Geist zurück. Er vertrete seine Interessen vehement. Damit sei der Investor, der auch den Bergener Bahnhof kaufte, auf der Insel schon manches Mal angeeckt.

Gruber betont, er wolle etwas für die Insel schaffen. Wirtschaftlich kann er das wohl auch trotz Widerständen stemmen. Denn neben seinen Einnahmen aus der Farbenproduktion verdient der Unternehmer gut mit Photovoltaik. Seine kompletten Fabriken in Löcknitz und Sagard sind mit Solarflächen überdacht.

Von Alexander Loew