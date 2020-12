Bergen

Bergens Einzelhändler holen den Weihnachtsmarkt in ihre Geschäfte. Weil der in diesem Jahr ausfallen muss, bieten Gewerbetreibende den Kunsthandwerkern an, ihre Produkte auf einem Tisch in ihren Räumen zu präsentieren. Die Idee zu der Tandem-Lösung hatte Roswitha Burgmann-Seewald, die unlängst ihren kleinen Laden „CafèTasse“ in der Bahnhofstraße 1 eröffnete. Dort sind ab kommenden Montag zugleich Deko aus Strandfunden und weihnachtliche Kerzengläser von Grit Ulrich zu sehen. Zunächst musste die Initiatorin sowohl Einzelhändler als auch Kunsthandwerker von ihrer „Idee zum Nutzen und zur Freude aller beteiligten Ladeninhaber, Kunsthandwerker und Einwohner“ überzeugen. Dafür nutzte sie ein Bild aus dem Märchen „Tischleindeckdich“.

In der Corona-Krise eröffnete Keramikerin Roswitha Burgmann ihr Geschäft CaféTasse. Quelle: Uwe Driest

„Wie von Zauberhand haben sich kleine Tische in einigen Läden in der Bergener Altstadt gedeckt. Hier findet sich Kunsthandwerk und Selbstgemachtes von verschiedenen Rügener Kreativen, die in diesem besonderen Jahr auf keinem Weihnachtsmarkt sein können. Mit den gewohnten Abstands- und Hygieneregeln können Bergener und Besucher der Stadt ab Montag nach dem 2. Advent und bis Heiligabend durch die Läden bummeln und finden für sich oder ihre Lieben ein schönes Geschenk“, warb sie für Mitstreiter.

Reiseladen mit Reiseliteratur

Unter denen, die sich beteiligen, sind gleich mehrere Neueröffnungen, die wegen der Corona-Beschränkungen noch nicht recht in die öffentliche Wahrnehmung drangen. So begeht Cornelia Klemm in diesem Jahr zwar bereits das 30-jährige Firmenjubiläum mit ihrem „Reiseladen“, aber seit dem Monatswechsel eröffnete sie in ihren Räumen (Neue Strasse 4) zudem den neuen Buchladen „Reisen und Lesen“. Dort lädt in der Adventszeit ein Tisch mit Bildern und anderen schönen Dingen ein, die Karola Weise aus Strandgut zaubert.

„Wir haben mit dem Reisebüro seit dem Lockdown im März nur noch Stornierungen und Rückerstattungen zu bearbeiten gehabt und ich musste Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken“, sagt Cornelia Klemm. „Da dachte ich mir zum Ende des Sommers, ein Plan B muss her.“ Der entstand während eines Urlaubs an der Nordsee, wo es viele kleine und schöne Buchläden gibt. „Weil ich selber Viel-Leserin bin und es in Bergen keinen Buchladen mehr gibt, ließ ich mir das Gewerbe ein wenig erklären und so entstand das Konzept.“ Gemeinsam mit Helfern und viel Herzblut machte sich die gelernte Ingenieurin für Medizintechnik daran, die Räume zu renovieren und Möbel zu bauen. Die Hälfte der etwa 70 Quadratmeter blieben Reisebüro mit einer Dekoration aus fremden Kulturen und alten Koffern.

Reiseladen vermietet Wohnmobil

Die andere Hälfte gehört den Büchern. „Ich fand einen Großhändler, der ein für mich maßgeschneidertes Angebot zu guten Konditionen bietet“, sagt sie. Weil sie selber acht Enkel hat, ist ihr gute Kinder- und Jugendliteratur wichtig. Aber natürlich auch schöne Reiseliteratur, wie jene aus dem Bruckmann-Verlag, der Titel wie „Zeit für Klöster“ herausgibt, die Tipps enthalten, wo Reisende im Kloster leben und arbeiten können. Zur Zeit ginge das neue Buch von Obama, trotz des stolzen Preises von 42 Euro, weg wie warme Semmeln. Ihr persönlicher Tipp ist aktuell „Das Meer der Libellen“ von der kenianischen Autorin Yvonne Owuor, in der es um das eigensinnige Mädchen Ayaana und die neue Rolle Chinas in Afrika geht.

Eine neue Idee ist auch die „Geburtstagskiste“, die sich Geburtstagskinder für eine Woche reservieren können, um sie mit Artikeln ihrer Wahl zu befüllen. Freunde und Verwandte können dann daraus ein Geschenk erstehen. Einen besonderen Clou plant Cornelia Klemm für den Mai. „Dann bekommen wir ein Wohnmobil, das wir für besondere Touren vermieten werden.“ Eine Mitarbeiterin berät dabei Anfänger zu Ausrüstung und Routenplanung. Die Hauptrolle sollen aber Kinderbücher, Thriller oder gute Belletristik sowie Bücher zu alternativen Lebensweisen oder zur Selbstversorgung spielen. Auch Bienenwachs-Papier gibt es zu kaufen, mit dem sich Lebensmittel ohne Plastik oder Alufolie frisch halten lassen. „Wir sind gespannt, wie die Bergener das neue Angebot annehmen.“

Idee für die Zukunft

Mit von der Partie ist auch Oehmichen Optik ( Marktstraße 10), wo sich selbst gefädelter Schmuck aus Halbedelsteinen und gestrickte schöne Dinge von Galina Blumenthal finden. Im wieder eröffneten Café Meyer gibt es Eis und selbst gebackene Torten sowie Stollen und Weihnachtsgebäck und vor dem Märchenhotel erwartet ein Glühweinstand durstige Kehlen.

Michael und Carola Goltz eröffneten ihr Modegeschäft an neuem Ort. Quelle: ud

Im Modehaus CarNa (Dammstr. 4) gibt es handgemachte Edelsteinseife und Keramik. Michael und Carola Goltz hatten ihr Geschäft in der Bahnhofstraße im März wegen Corona geschlossen. Nun eröffneten sie „auf vielfachen Kundenwunsch“ ihr Geschäft „ Carolas Naturkosmetik“ erneut, wo sie Mode für Damen über 30 anbieten. Der „Tisch“ ist hier eine Vitrine mit „SoapRocks“ genannten, handgemachten Seifen. Vegan, glutenfrei und beinahe zu schade zum Waschen.

Ayman Alkhalifah Alali eröffnete sein Geschäft für arabische Lebensmittel in der Bahnhofstraße 1. Quelle: ud

In ihr ehemaliges Domizil in der Bahnhofstraße 1 zog nun der „Orientmarkt“ ein, ein neues Geschäft für orientalische Lebensmittel. Inhaber ist Ayman Alkhalifah Alali, der zuvor bei Wasco in Mukran arbeitete und nun arabische Spezialitäten vom Brot über Zuccini und Zwiebeln bis zu Süßwaren verkauft. Bei ihm steht ab Montag ein Tischchen mit schönen Strickwaren von Alina Radvan.

Kathrin Parpat bietet in ihrem Sportgeschäft Platz für Keramiken aus der Töpferei des Insel e. V. Quelle: ud

Nebenan verkauft Kathrin Parpat „Sport & fashion“. Neben dem Kassentresen präsentiert die Töpferei des Insel e. V. Keramiken. Neben Seehunden und Schildkröten findet sich auch Weihnachtsgeschirr darunter. „Vielleicht ist das eine Idee, die wir auch in Zukunft beibehalten können“, meint Kathrin Parpat. So sieht es auch Uwe Hinz. Bei „Handwerk und Lebensart Hinz“ (Dammstrasse 6) soll ab Sonntag schöne Keramik auf dem Tisch stehen. „Wir wollten den Kunsthandwerkern helfen“, sagt er. „Ich hoffe, dass sich die Menschen wieder ein wenig auf die Bedeutung der Innenstädte besinnen.“

Auch Uwe Hinz bietet Kunsthandwerkern Gelegenheit, Waren in seinem Geschäft in der Dammstraße anzubieten. Quelle: ud

