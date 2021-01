Bergen

Bleibt der Traum von einer neuen Schwimmhalle in Bergen nur ein Traum? Wenn es nach der Meinung der Bergener FDP geht, werden im Stadtteil Rotensee ab Mai keine Bagger rollen. Mit einem Antrag, über den die Stadtvertreter in ihrer nächsten Sitzung am 3. Februar abstimmen müssen, wird gefordert, dass das Projekt „nicht über die Planungsphase weiter hinaus fortzuführen“ ist. Diese Aussage löst eine kontroverse Diskussion unter den Kommunalpolitikern aus.

Bianca Pahnke, Regionalverbandsvorsitzende der FDP Bergen, stellt die Aussagen der Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) über den Baufortschritt und weiteren Planungen infrage. Die Politik sei sich nicht einig, wie von ihr dargestellt. „Es gibt energischen Widerstand und auch erhebliche Zweifel aus den Reihen der Kommunalpolitik“, sagt sie.

Anzeige

Unter anderem, wenn es um die Bewirtschaftung geht. Die Stadt soll jährlich 300 000 Euro Festkosten zur Verfügung stellen, ebenfalls die noch zu gründende Tochtergesellschaft der Bergener Wohnungsgesellschaft (Bewo). „Diese Zahlen beruhen aus einer Machbarkeitsstudie zur Vorplanung aus dem Jahr 2018. Hier sind viele Dinge, wie jährliche Baukostensteigerungen, steigender Mindestlohn oder die CO2-Steuer noch nicht mit eingerechnet“, so Kathrin Parpat (FDP), die den Antrag einreichte.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine neuen Erkenntnisse

Außerdem sei ein Bau einer Schwimmhalle während der Corona-Pandemie nicht zu verantworten. „Auch wenn der beschlossene Haushaltsplan bislang gute Zahlen aufweist, so wissen wir doch, dass die Einnahmen im Steuerbereich nur geschätzt sind. Wie sich die Auswirkungen durch die Corona-Pandemie wirklich im Jahr 2021 und darüber hinaus entwickeln, kann derzeit niemand sagen“, heißt es in dem Antrag.

Die Videokonferenz, in der die Stadtvertreter über den aktuellen Stand informiert wurden, habe keine neuen Erkenntnisse gebracht, „sodass es zu diesem Zeitpunkt grob fahrlässig wäre, den Bau weiter voranzutreiben“. Kathrin Parpat bittet die Stadtvertreter um Zustimmung, damit finanzieller Schaden von der Stadt abgewendet werde. Das heißt: keine Ausschreibungen für Bauleitungen, keine Kredite, keine Gründung einer Tochtergesellschaft der Bewo.

120 Fragen für die Verwaltung

Die Bergener FDP hatte einen 120 Punkte umfassenden Fragenkatalog im Rathaus eingereicht. Der Verwaltung wurde die Frist gesetzt, diesen bis zum 2. Februar zu beantworten. Darunter sind Fragen zum Wirtschafts-, Geschäfts- sowie Liquiditätsplan, zu den Einnahmen, Technik und Betreibung.

Das werde laut Bürgermeisterin kaum zu schaffen sein. Die im Detail gestellten Fragen können nicht beantwortet werden, da dafür ausschließlich die Fachplaner zuständig seien. „Fraglich ist auch, ob dafür überhaupt die Stadtvertretung zuständig ist, da diese Bereiche vom Staatlichen Amt für Bau und Liegenschaften im Zuge der baufachlichen Prüfung geprüft werden. Von dort gab es keine Beanstandungen“, so Anja Ratzke.

Vorhaben auf Eis legen

Kann die FDP mit ihrem Antrag die Mehrheit der Stadtvertreter auf ihre Seite ziehen? Mathias Ewert, Fraktionsvorsitzender der Bergener CDU, findet den Antrag zu „stark und streng“ formuliert. „Aber durch die Pandemie ist eine neue Situation entstanden. Das sehe ich nicht anders als die FDP“, sagt er. Deshalb ist es auch sein Anliegen, das Vorhaben erst einmal auf Eis zu legen. Denn die derzeitige Situation fordere eine neue Abwägung der geplanten Vorhaben. „Da sind für mich die dringend notwendigen Investitionen wie die Sanierung der Ringstraße, das Feuerwehrgerätehaus oder die Schulen vorrangig zu realisieren“, sagt er.

Der fraktionslose Raik Knüppel werde sich ebenfalls dem FDP-Antrag anschließen. Zu viele Fragen seien auch während der Videoschalte nicht beantwortet worden, etwa zu den Wasser- und Energiekosten. „So kann ich dem Projekt Schwimmhalle keine Zusage geben“, sagt er. Die Bergener SPD werde erst am Montag nach der Fraktionssitzung entscheiden, ob sie dem Antrag der FDP folgen wird, teilte die Fraktionsvorsitzende Kristine Kasten am Telefon mit.

Stadt sollte sich Schwimmbad leisten

Peter Wendekamm, Fraktionschef der Linken, sieht sich als „Geburtshelfer“ des Projektes. Seine Fraktion werde sich dem Antrag der FDP nicht anschließen. Die Stadt kann und sollte sich die Schwimmhalle leisten. „Bergen ist finanziell gut aufgestellt. Ein Schwimmbad kann die Lebensqualität in der Stadt voranbringen“, sagt er.

Die gleiche Meinung vertritt auch Dr. Uwe Rühlow (Bergener Bündnis). Für den Fraktionschef ist die Schwimmhalle eine unstrittige Bereicherung für Bergen. „Es gibt Dinge, die kann man, aber muss man nicht machen. Dazu gehört das Schwimmbad. Aber wenn wir die Stadt attraktiver machen wollen, ist es ein Objekt, das dazu beitragen kann“, sagt er. Leute würden nach Bergen gelockt, ob als neuer Einwohner oder Urlauber. „Wenn die Leute herziehen wollen, müssen wir ihnen was bieten.“

Die Bergener AfD werde laut Fraktionschef Thomas Naulin, dem FDP-Antrag nicht zustimmen. Ihn verwundert dieser Antrag nicht. Es seien von den Schwimmhallen-Gegnern von Anfang an die gleichen Argumente gekommen, warum ein Schwimmbad in Bergen nicht funktionieren kann. „Uns ist klar, dass sich die Stadt mit dem Schwimmhallenbau die nächsten fünf Jahre keine großen Sprünge leisten kann. Dafür wird sich das Projekt in der Zukunft auszahlen“, sagt er.

Von Mathias Otto