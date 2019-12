Bergen

Besucher der Insel Rügen, die zu den Feiertagen umweltfreundlich mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anreisen, geraten unter Umständen schon bei ihrer Ankunft unter Druck. Wer nämlich nach stundenlanger Fahrt dem Bus am Bergener Busbahnhof entsteigt und seine Notdurft verrichten möchte, stößt auf verschlossene Türen. Die dortige Kundentoilette ist nicht nutzbar, weil der Münzeinwurf das Geld immer wieder zurückgibt. Da hilft kein reiben oder flehen, die Geldstücke fallen durch, so ein Reisender.

Der Zustand dauere bereits mehrere Wochen an, bestätigt Nicole Prochnow, die in der Infothek der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) am Busbahnhof arbeitet. „Wir sind im Regelfall der erste Anlaufpunkt für die Gäste der Insel, die in Bergen ankommen und noch weiter reisen möchten.“ Eine andere Möglichkeit für Reisende gäbe es in der Nähe nicht, außer dem Bahnhof der Bundesbahn. „Das ist zeitlich für die meisten aber nicht mehr zu schaffen, ohne danach eine Stunde oder länger auf den nächsten Bus zu warten“, weiß Nicole Prochnow.

Die Anlage befände sich im Eigentum der Stadt Bergen und die sieht sich offenbar mittelfristig nicht imstande, an dem Zustand etwa zu verändern. „Wir als Ansprechpartner vor Ort haben nun aber täglich mit vielen erbosten Fahrgästen, einheimischen wie auch Urlaubern, zu tun, ohne aktiv etwas an der Situation ändern zu können“, so Nicole Prochnow. An der Toilettentür weist nun ein Zettel darauf hin, dass sich Reisende in Not an die Stadtverwaltung zu wenden haben.

Von Uwe Driest