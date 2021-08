Bergen auf Rügen: Gingster Chaussee gesperrt

Bergen

Ab Montag (16. 8.) wird in der Gingster Chaussee von Bergen gebaut. Die Baumaßnahme findet im Vorfeld der Sanierung der Ringstraße statt. Weil dann rund 12 000 Fahrzeuge täglich zum Teil über den Gingster Kreisel umgeleitet werden, soll der Abschnitt zunächst ertüchtigt werden.

In einem ersten Schritt wird das Pflaster von der Zufahrt Fachmarkt Hammer in Richtung Real-Markt komplett aufgenommen und eine dünne Schotterausgleichsschicht aufgetragen. Darauf folgt eine Asphalttragschicht. In dieser Zeit ist Hammer nur über den Kreisverkehr zu erreichen. In der zweiten Phase soll der Verkehr für den Hammer-Markt wieder aus Richtung Real-Markt über diese Asphalttragschicht freigegeben werden.

Die Umleitung ins Stadtzentrum erfolgt über die B96 Abzweig Bahnwärterhaus/Jägersruh oder über den Kubbelkower Kreisel über die 196/Stralsunder Chaussee nach Bergen.

Die Gingster Chaussee in Bergen wird gesperrt. Quelle: OZ-Grafik

Die komplette Maßnahme ist laut Planer als Notinstandsetzung zu verstehen. Diese soll gewährleisten, dass dieser Straßenabschnitt die kommenden fünf bis sechs Jahre, maximal bis zu acht Jahre, durchhält. Wichtig für Autofahrer ist der Hinweis, dass wenn die Asphalttragschicht aufgebracht wird, die Straße für zwei bis drei Tage komplett gesperrt werden muss.

Von ud