Bergen

„Kurz und schmerzlos“, scherzt Bernd Füller. Er begleitete seine Lebensgefährtin zur Impfaktion in Bergen. Da seine Booster-Impfung schon einige Tage zurückliegt, wartete er vor der Tür. „Ich war kaum zurück vom Bäcker, da stand sie wieder neben mir.“ Das Paar freute sich, dass es in Bergen diesen zusätzlichen Termin gegeben hat. „Sonst ist es auf Rügen bis auf die Hausärzte fast unmöglich, sich impfen zu lassen“, sagt er.

Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) unterstützte bei der Anmeldung. Quelle: Mathias Otto

Das sieht auch Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke so. Sie nahm deshalb das Heft selbst in die Hand und bot den Einwohnern der Stadt einen gesonderten Termin an. Rund 700 Impfdosen standen bereit.

„Ich denke, diese Impfdosen werden auch alle verbraucht, das Interesse ist riesig“, sagt sie, die an ihren freien Tag bei der Anmeldung aushalf. Schon vor dem Starttermin um 9 Uhr standen die Einwohner Schlange, die bis weit vor die Haustür der Gemeinschaftspraxis von Dr. Uwe Rühlow ging. Auch er nahm sich einen Tag lang Zeit und übernahm das Impfen.

„Hätte erst im Februar einen Termin“

Viel Zeit zum Luftholen blieb nicht. Anstellen, Dokumente vorlegen, impfen. „Der Nächste bitte!“ Carola und Frank Stich standen schon früh an, sie wollten unbedingt ihre Booster-Impfung abholen. „Wir haben Glück, weil wir nicht arbeiten gehen müssen. Ein Arbeitstätiger hätte diesen Termin nicht wahrnehmen können“, sagt sie. Schon seit Wochen warten sie auf einen Termin.

Carola und Frank Stich warteten in der Schlange. Seit Wochen versuchen sie, einen Termin für die Booster-Impfung zu bekommen. Quelle: Mathias Otto

„Es ist schon so, dass man viel Zeit investieren muss, wenn man sich impfen lassen möchte. Man muss sich selbst kümmern, damit man auch einen bekommt.“ Aus Gesprächen haben sie dann erfahren, dass Dr. Rühlow ein gesondertes Impfen anbietet. Sie sieht darin Probleme für die Zukunft. „Wie will man denn die Ungeimpften überzeugen, wenn man kaum Impfstoff hat und sie außerdem lange in einer Schlange warten müssen?“

Rainer Wald hatte sich an seinem freien Tag in die Schlange gestellt. Quelle: Mathias Otto

Rainer Wald hatte aus der OZ vom Aktionstag erfahren, hatte diese Woche vorgearbeitet, sodass er an diesem Mittwoch hingehen konnte. Denn er wäre regulär erst Anfang Februar mit dem Impfen dran.

„Für mich war klar, dass ich mich in die Schlange stelle. Immerhin verreisen wir über die Feiertage. Es gibt mehr Sicherheit, wenn man weiß, dass man geimpft ist. Und außerdem werden wir vermutlich auch nicht um eine Impfpflicht herumkommen“, sagt er.

„Nehme Wartezeit gerne in Kauf“

Margitta Kürschner aus Bergen Süd kam zu Fuß zum Markt. Quelle: Mathias Otto

Hinter dem Mann wartete Margitta Kürschner. Sie kam aus Bergen Süd zu Fuß zur Gemeinschaftspraxis in der Innenstadt. Wohlweislich, weil sie nicht wusste, ob es noch Parkplätze gibt und wie lange sie warten muss. Sie kam auf Empfehlung ihrer Hausärztin zum Markt.

„Ich bin chronisch erkrankt, mein System arbeitet nicht mehr so wie bei anderen Menschen. Deshalb ist für mich dieser Termin so wichtig und nehme die Wartezeit gerne in Kauf. Man weiß auch nicht, welche Überraschungen die Corona-Pandemie noch mit sich bringt“, sagt sie.

Der Aktionstag in Bergen wurde wie erwartet gut angenommen. Deshalb sei es möglich, dass dieser im kommenden Jahr wiederholt wird. „Vorausgesetzt, dass es genug Impfstoff geben wird“, so Anja Ratzke.

Von Mathias Otto