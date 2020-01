Bergen auf Rügen: Illegale Müll-Entsorgung

Bergen

„Ich bin völlig entsetzt darüber, dass Leute ihren Müll anderen Menschen einfach vor die Nase legen“, sagt Bärbel Jung. Die Kundin hatte in der vergangenen Woche auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Gingster Chaussee einen großen Müllberg entdeckt, der überwiegend aus originalverpacktem Fleisch bestand. Der Preis stark reduziert, das Verfallsdatum abgelaufen. Dass der illegal entsorgte Müll neben den Containern für Glas und Bekleidung abgelegt wurde, macht die Sache nicht besser.

Die Tat ist kein Einzelfall. Michael Grunow, Marktleiter bei Famila in Bergen, muss sich regelmäßig mit der Entsorgung von Müll befassen, den Menschen widerrechtlich auf dem Betriebsgelände entsorgen. „Um Nachahmungseffekte zu vermeiden, bringen unsere Mitarbeiter kleinere Mengen schon mal in unsere eigenen Container. Größere Mengen lasse ich auf eigene Rechnung von einem Unternehmen abholen“, so Grunow. Auf dem Gelände sei sogar schon Sperrmüll abgeladen worden, weiß Mitarbeiterin Fanny Braatz. „Wir sind hier eben ziemlich abgelegen und deswegen offenbar 'beliebt' bei solchen Umweltsündern.“

Eine Tonne Müll in der Woche

Wenn es um den Abtransport illegaler Depots geht, wird meistens die Sassnitzer Industrie- und Büroreinigungsgesellschaft (IBR) gerufen. „In Großwohnanlagen wundern wir uns schon nicht mehr darüber, wenn regelmäßig zusätzliche Mülltüten neben den Containern stehen“, sagt Geschäftsführer Rico Krause. Im Bereich der Märkte an der Gingster Chaussee sei es allerdings schon extrem. „Da holen wir wöchentlich eine Transporterladung von 500 Kilogramm bis zu einer Tonne Gewicht ab“, schätzt er. „Im Sommer stammt der Müll den Erfahrungen unserer Mitarbeiter zufolge vor allem aus den dort parkenden Wohnmobilen“, so Krause. Aber auch Anwohner würden Hausmüll in den Abfallbehältern schon mal auf dem Parkplatz entsorgen.

Warum das geschieht, hat auch Ute Fährmann in den 25 Jahren ihrer Tätigkeit bei der Abfallentsorgung des Landkreises nicht herausgefunden. „Zu der Zeit, als es noch Papier-Container gab, war es aber noch viel schlimmer“, kann sie sich erinnern. „Da stellten manche Leute gleich ihren gesamten Restmüll dazu oder stopften ihn mit durch die Öffnung.“ Seit jedoch jeder Haushalt sein Papier in der eigenen blauen Tonne entsorgen könne, hätten die Anzeigen wegen illegaler Müllablagerung nachgelassen.

Illegale Entsorgung ist Ordnungswidrigkeit

Die Verwaltungsfrau betont, dass wilde Müllentsorgung keineswegs ein Kavaliersdelikt sei, sondern eine Ordnungswidrigkeit darstelle, die mit Bußgeld belegt werde. Für eine Menge von bis zu einem Kubikmeter können bis zu 500 Euro Bußgeld anfallen, ist der Müllberg größer, können es gar bis zu 5000 Euro sein. Lässt sich der Verursacher nicht ermitteln, muss der Grundstückseigentümer in den sauren Apfel beißen. „Wenn jemand einen Abfallsack über Ihren Gartenzaun wirft und Sie nicht wissen, wer das war, sind Sie für die Entsorgung verantwortlich“, so Fährmann.

Der Landkreis räumt illegale Ablagerungen nur weg, wenn sich kein Täter ermitteln lässt. Das war in den vergangenen Jahren jeweils in mehr als 50 Fällen so. Rund 50 Tonnen Müll werden dabei entsorgt, darunter viele Autoreifen und ein zunehmender Anteil an Asbest, Teerpappe und Elektroschrott. Die Kosten von rund 25 000 Euro hat der Steuerzahler zu tragen.

Ute Fährmann weist darauf hin, dass die Entsorgung von Bio- und Sperrmüll in der Abfallgebühr enthalten ist. „Wenn der Mülleimer nicht ausreicht, können zugelassene Abfallsäcke für kleines Geld erworben werden.“ Wer einen Umweltfrevel beobachtet oder Gegenstände wiedererkennt, wird gebeten, seine Hinweise an die Abfallbehörde des Landkreises unter ☎ 03831/3 57 31 55 zu melden.

Schon wieder Sperrmüll im Wald abgeladen

Von Uwe Driest