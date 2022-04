Bergen auf Rügen: In der oberen Bahnhofstraße rollt’s nur in eine Richtung

Bergen

Augen reiben und den Schildern folgen: Bergen hat eine weitere Einbahnstraße. Die ist kurz, hat es aber in sich, denn sie befindet sich an einem neuralgischen Knotenpunkt, der Kreuzungs Markt-/Damm-/Bahnhofstraße. Wer aus Richtung Markt oder von der Dammstraße in die Bahnhofstraße abbiegt, hat freie Fahrt. Für Verkehrsteilnehmer, die von unten die Bahnhofstraße befahren, gilt die Devise Augen reiben und den Schildern folgen. Für sie ist der obere Abschnitt der Bahnhofstraße tabu, weil Einbahnstraße. Verkehrsteilnehmer werden über die Neue Straße umgeleitet und können dann über die Sundstraße auf die Dammstraße abbiegen.

Der Grund für die neue Einbahnstraßenregelung: Die Baustelle in der Ringstraße ist seit Wochenbeginn für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Das gilt jetzt auch für Busse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen und Anwohner. Bislang konnten Fahrzeuge mit einer Sondergenehmigung die Baustelle auf einer Spur daneben passieren. Das ist nun vorbei. Zu gefährlich, teilt die Stadtverwaltung mit. Direkt im Baustellenbereich liege eine Abwasserdruckrohrleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar).

Kreuzung ist stark frequentiert

Die könne nicht für eine längere Zeit außer Betrieb genommen werden, da dann die Entsorgungssicherheit für die Stadt nicht mehr gewährleistet sei. Zudem müsse die Sicherheit der Mitarbeiter der Strabag AG und deren Nachunternehmer gewährleistet werden, die neben der unter Druck stehenden Abwasserleitung neue Ver- und Entsorgungsleitungen verlegen müssen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Deshalb seien die Vollsperrung der Baustelle in der Ringstraße und die neuen Verkehrsregelungen in der Stadt notwendig.

Die gravierendste Änderung bildet die Einbahnstraßenregelung in der oberen Bahnhofstraße. Damit soll der Knotenpunkt Damm-/Markt-/Bahnhofstraße entlastet werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Kreuzung ist ohnehin stark frequentiert. Schon unter normalen Bedingungen bilden sich dort Schlangen im Berufsverkehr. Die wegen der Bauarbeiten in der Ringstraße schon seit längerem geltende Verkehrsregelung in der Raddasstraße – sie ist Einbahnstraße in Richtung Markt – spitzt die Situation zu.

Laster werden umgeleitet

Die sich nun und mit Blick auf die bevorstehende Saison – nochmals verschärfen könnte. Denn mit der kompletten Vollsperrung der Baustelle in der Ringstraße werden LKW über 7,5 t und die VVR-Busse von der B 196 über die Ruschwitzstraße und die Feldstraße auf die Ringstraße umgeleitet. Die Fahrt zum Stadtzentrum führt dann für diese Fahrzeuge vom Kreisverkehr Ringstraße über die Graskammer, Sassnitzer Chaussee und die Raddasstraße zum Markt.

Ein Lichtblick: Anfang Juni werde der Kreuzungspunkt Stralsunder Straße – Ringstraße für den Stadtverkehr freigegeben, informiert die Stadtverwaltung abschließend.

Von Udo Burwitz