Bergen auf Rügen: Laster sollen nicht mehr durchs Wohngebiet donnern

Bergen

In Bergen wird schon mit den Augen gerollt, sobald das Thema Ortsumgehung angesprochen wird. Die Pläne sind schon mehr als 20 Jahre alt, vor knapp zehn Jahren hätten die ersten Autos die Stadt großräumig bis nach Karow umfahren sollen. Bis heute hat sich nichts getan. In drei bis vier Jahren könnte gebaut werden, so der aktuell grobe Plan für dieses Straßenprojekt. Doch nun steht im Raum und wird vermutet, dass es für die Rügener den Kanzlerbonus nicht mehr gibt und die Straße doch nicht gebaut wird. Angela Merkel trat nicht erneut zur Bundestagswahl an. Sie hatte hier ihren Wahlkreis.

Konkret geht es um das Gewerbegebiet Tilzow. Die Post ist hier unter anderem angesiedelt, ein Betonmischwerk, eine Biogasanlage, die Verkehrsbetriebe Vorpommern-Rügen mit ihren Bussen: viel Großlastverkehr ist im Gewerbegebiet unterwegs. Anwohner aus Bergen-Süd kennen es nicht anders, als dass die Laster durch ihr Wohngebiet zur B 196 rollen. Mit dem Bau der Ortsumgehung sollte das Gewerbegebiet eine eigene Abfahrt bekommen und damit das Problem gelöst werden.

Stadt möchte nicht länger warten

Die Stadt Bergen hat genug von dem Hickhack und möchte sich nun selbst um eine Ausfahrt für das Gewerbegebiet bemühen. Dafür müsste die Eichenstraße um wenige Hundert Meter verlängert werden. Damit wäre das Problem gelöst. Zu dieser Ansicht kam 2014 auch eine Machbarkeitsstudie. Zu große Teilen gehören die dafür benötigten Flächen der Stadt, nur ein Grundstück müsste angekauft werden.

Möglicher Straßenneubau in Bergen Quelle: Benjamin Barz

Im gemeinsamen Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt stand dieses Thema wieder ganz oben auf der Liste. Fachmann Dörp von der Verkehrsbehörde des Kreises ist sich sicher, dass die Umgehung kommt, die Planungen dazu seien schon weit fortgeschritten, wie er sagt. „Wir haben schon einzelne Knotenpunkte abgestimmt.“ Dass sie kommen wird, sei garantiert, nur wann, sei die Frage. Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) glaubt an diese Umgehung erst, wenn der erste Spatenstich vollzogen wurde. „Und wenn diese Ortsumgehung nicht kommt, haben wir immer noch keine Anbindung des Gewerbegebietes an die Bundesstraße“, sagt sie.

Teschenhagen sollte auch Anbindung erhalten

Sie ist skeptisch und bezweifelt, dass es überhaupt ausreichend finanzielle Mittel für den Bau einer Ortsumgehung geben wird. Denn immerhin hat die Corona-Pandemie Bund und Land viel Geld gekostet. „Nach Corona und dem Hochwasser muss gefragt werden, wie mit den Finanzen umgegangen wird. Die neue Regierung wird einen Kassensturz machen, um zu sehen, wie viel Geld noch da ist, und ob davon etwas für die Ortsumgehung in Bergen übrig bleibt“, sagt sie.

Die Ortsumgehung soll im Süden der Stadt Bergen verlaufen. Quelle: Arno Zill

Sie erinnert dabei an die B 96 und dass damals gesagt wurde, dass Teschenhagen eine Anbindung erhalten soll, was am Ende nicht geschah. Und mit dazu beigetragen hat, dass etwa McDonalds seine Filiale Ende vergangenen Jahres geschlossen hatte. Die Frage sei nun, ob sich Bergen darauf verlassen will, dass die Ortsumgehung so umgesetzt wird, wie sie ursprünglich geplant war, also inklusive Anbindung an das Gewerbegebiet Tilzow. „Oder ob wir uns damit beschäftigen, das Gewerbegebiet an die Bundesstraße 196 anzuschließen“, sagt die Bürgermeisterin. Dabei sollte sich die Stadt auch das Grundstück, das Gelände der ehemaligen Nerztierfarm, sichern. Oder zumindest ein Teilstück, damit die Eichenstraße verlängert werden kann.

Firma möchte sich erweitern

Die Anbindung an die Bundesstraße ist auch für Unternehmen, die dort schon angesiedelt sind, ein entscheidender Faktor. Sie hatten sich damals für diesen Standort entschieden, mit dem Hintergrund, dass die Ortsumgehung gebaut wird. Auch für künftige Ansiedlungen sei die Infrastruktur enorm wichtig. So ist die Bürgermeisterin derzeit mit einem Unternehmer im Gespräch, der seine Firma erweitern möchte und eine Anbindung zur Bundesstraße sucht. Wird er nicht fündig, müsse er mit rund 100 Mitarbeitern sonst die Insel verlassen und sich dort einen geeigneten Ort für sein Unternehmen suchen.

Laut der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014 ist die Verlängerung der Eichenstraße möglich. Rund 600 000 Euro sind dafür damals berechnet worden. Am Preis würde sich heute nichts ändern, wie die Bürgermeisterin sagt. Außerdem sei dieser Bau förderfähig, da es sich hierbei um eine Anbindung an ein Gewerbegebiet handelt.

Diesen Straßenbau unterstützt auch die Verkehrsbehörde des Kreises. „Es wäre Nonsens, wenn ich schon ein Gewerbegebiet habe und es mit der Bundesstraße mit wenigen Hundert Meter Straße zusammenschließen kann, statt die Laster durch den Tilzower Weg donnern zu lassen“, so Dörp. Nur so ließe sich auf lange Sicht Gewerbe ansiedeln.

Letztlich entscheiden die Stadtvertreter in ihrer nächsten Sitzung, ob sie grundsätzlich für die Verlängerung der Eichenstraße sind.

Von Mathias Otto