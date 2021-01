Bergen

Nach der Niederlegung seines Mandats in der Bergener Stadtvertretung kündigte Karl-Heinz Ratzke (72) an, Mitglied in der Wählervereinigung Bergener Bündnis (BB) bleiben zu wollen. „Ich habe nach den Kommunalwahlen von Anfang an ein Mandat auf Zeit angestrebt“, so Ratzke.

Seine Absicht sei gewesen, seine Kenntnisse und Erfahrungen für die vor den Wahlen neu gegründete Wählergemeinschaft gerade in der Anfangszeit einzubringen. „Ich wollte dazu beitragen, eine konstruktivere Form der Zusammenarbeit zwischen Parlament und Verwaltung zu erreichen.“ Er freue sich nun, sich künftig gemeinsam mit seiner Frau mehr um die Enkel kümmern und Golf spielen zu können.

Karl-Heinz Ratzke legte sein Mandat nieder. Quelle: Maik Trettin

Uwe Rühlow, Fraktionsvorsitzender des BB, äußert Verständnis für den Schritt: „Ab einem gewissen Alter verschiebt man nichts mehr auf später“, so Rühlow. „Wir haben schon im vergangenen Sommer darüber gesprochen, dass Karl-Heinz Ratzke sein Mandat nur für einen begrenzten Zeitraum wahrnehmen möchte und bereits Anfang Dezember den jetzigen Zeitpunkt dafür festgelegt.“

Rechtsaufsicht sah keinen Anlass zur Intervention

Die Beteiligten weisen Spekulationen aus sozialen Netzwerken zurück, wonach die Niederlegung mit der vom Landesrechnungshof geäußerten Kritik an personellen Verflechtungen zwischen der Stadt, deren Wohnungsbaugesellschaft (Bewo) und der Firma von Ratzkes Ehemann zusammenhängen könnte.

Karl-Heinz Ratzke ist der Schwiegervater von Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Es ist immer schade, wenn ein ehrenamtlicher Stadtvertreter aufhört“, sagt die Bürgermeisterin. Ein Zusammenhang mit dem Bericht des Landesrechnungshof bestehe aber nicht.

Dass dazu keine Veranlassung bestanden habe, hätte die Rechtsaufsicht des Landkreises auf die erneute Anfrage einer Bergener Stadtvertreterin nochmals mit Schreiben vom 15. Januar bestätigt.

Bereits vor Erscheinen des Berichts der Rechnungsprüfer hatten die Juristen des Landkreises erklärt, dass sie „keinerlei Rechtsverstöße“ erkennen konnten und es weder Hinweise auf eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat noch einen Verstoß gegen dass Mitwirkungsverbot gegeben habe. „Somit besteht kein Anlass zu einem rechtsaufsichtlichen Einschreiten der unteren Rechtsaufsichtsbehörde“, hatte es geheißen.

Carmen Kannengießer sitzt für das BB im Präsidium der Stadtvertretung. Quelle: Archiv

Karl-Heinz Ratzke war Mitglied im Bauausschuss der Stadt und hatte den Vorsitz im Haushalts- und Finanzausschuss inne. Sie bedauere seinen Rücktritt, sagte Carmen Kannengießer, die für das BB im Präsidium der Stadtvertretung sitzt. „ Karl-Heinz Ratzke hat es verstanden, mit seiner Erfahrung und den Kenntnissen aus der Leitung einer großen Firma uns stets einen guten Überblick über die Situation im Haushalt zu verschaffen.“

Bergens Behindertenbeauftragte Silke Horn rückt in die Stadtvertretung nach. Quelle: Archiv

Nachfolger für den Vorsitz im Finanzausschuss soll der bisherige Stellvertreter André Schröder werden, für den Siegrun Fildebrandt als Stellvertreterin nachrückt. Auf der Liste des BB für die Stadtvertretung folgt als Nachrückerin Silke Horn (61), die bereits erklärte, das Mandat annehmen zu wollen.

Horn arbeitet als Schuldnerberaterin bei der Caritas und ist zudem Behindertenbeauftragte der Stadt. Bisher engagierte sie sich als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Kultur und Europa. Künftig wird sie voraussichtlich die frei werdenden Plätze in Finanz- und Bauausschuss einnehmen.

Von Uwe Driest