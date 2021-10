Bergen

Das Einkaufszentrum an der Ruschwitzstraße in Bergen-Rotensee nimmt immer mehr Gestalt an. Nach dem Aldi öffneten am Dienstag auch der Kik-Markt und Woolworth ihre Türen. In den ersten beiden Eröffnungstagen lockt der Textildiscounter Kik mit kräftigen Rabatten auf alle Waren, das hatte sich schnell rumgesprochen – dementsprechend rege war die Nachfrage.

Im Einkaufswagen von Nadine Petersen stapelten sich nach kurzer Zeit die Waren. Winterschuhe, ein bunter Toilettensitz für Kleinkinder und einige Wandtattoos mit Piratenmotiven „Und zwei hübsche Nachtlichter, sogar Batteriebetrieben“, sagt die 33-Jährige, die aus Niebüll in Schleswig-Holstein stammt. „Wir sind erst im Juli hergezogen und suchen noch ein paar schöne Dekoartikel.“ Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten habe sie bereits in vielen Ländern gewohnt und gearbeitet. „Jetzt wollen wir richtig ankommen, allein schon wegen des Kindes.“ Der neue Kik gefalle ihr gut. „Man wurde hier auch sehr freundlich empfangen“, sagt sie. „Schön.“

Kik-Eröffnung in Bergen-Rotensee. Am Dienstag öffnete der neue Kik- Markt seine Pforten. Auch Woolworth eröffnete „still“. Die große Party mit Eröffnungsangeboten soll es bei Woolworth aber erst am Donnerstag geben. Quelle: Anne Ziebarth

Rahmenprogramm am Donnerstag

Bei Woolworth gegenüber hat man sich entschlossen, ebenfalls mitzuziehen und das Geschäft bereits am Dienstag zu öffnen. Das Kaufhaus, was ebenfalls auf das Niedrigpreissegment zielt, wird offiziell erst am Donnerstag eingeweiht. „Dann machen wir auch ein Rahmenprogramm mit Glücksrad, Rabattaktionen und allem drum und dran“, so Filialleiterin Ramona Wurm. „Die Kunden können aber ab jetzt einkaufen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Acht Mitarbeiter beschäftigt

Die Kik-Filiale sei mit 800 Quadratmetern eines der größeren Häuser, erklärt Bezirksleiter Holger Stöckmann, der 14 Filialen zwischen Barth und Zinnowitz betreut. „Wir haben uns hier ein bisschen am Shop-in-Shop Konzept orientiert, auf der einen Seite die Textile Ware, auf der anderen, das was wir als Non-Food bezeichnen.“ Hier können die Kunden Dekoartikel, Küchenzubehör und Geschenkideen finden. Man freue sich sehr über die Eröffnung in Rotensee. „Der Standort ist zukunftsweisend und hat eine hohe Frequenz“, ergänzt Vertriebsassistent Kai Bunge. „Das wird gut werden!“ Acht Mitarbeiter sind hier bisher beschäftigt.

Während man sich im Laden umschaut, fragt man sich manch Kunde doch, wie Arbeitszeit, Material und Transport mit den Tiefpreisangeboten von wenigen Euro für ein T-Shirt zusammengehen. Kik produziert nicht selbst, sondern lässt die Waren in Bangladesh und China herstellen, hier stehen Arbeitsbedingungen und Löhne immer wieder in der Kritik. Damit sind die Discounter aber nicht allein – auch Firmen im oberen Preissegment lassen dort zum Niedriglohn produzieren.

Faktoren für niedrige Preise

Nach Angaben von Kik-Pressesprecher Sören Heinmeyer seien mehrere Faktoren für die niedrigen Preise beim Textil-Discounter verantwortlich. „Zum einen der Einkauf in riesigen Stückzahlen“, so Heinmeyer „Dann aber auch die kleine Verwaltungsstruktur und günstige Logistik.“ Kik sei nicht nur Mitglied im Textilbündnis. Es sei auch eines der ersten Mitgliedsunternehmen bei der Vereinbarung „Accord“ gewesen und setze sich auch für die Rechtsverbindlichkeit von Vereinbarungen ein, die dazu dienen, die Arbeitsbedingungen in den Herstellungsländern zu verbessern.

Von Anne Ziebarth