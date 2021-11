Bergen

Das Thema Feuerwehrhaus in Bergen schlägt hohe Wellen. Zum einen bei Anwohnern, die in der Stralsunder Chaussee, Ringstraße oder Neuer Weg wohnen. Sie wollen verhindern, dass ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr vor ihre Häuser gesetzt wird.

Auf der anderen Seite stehen Feuerwehr und Stadt, die bedauern, dass dieses Thema für so viel Hitzigkeit sorgt. Bergens Wehrführer André Muswieck und Bürgermeisterin Anja Ratzke sagen im OZ-Interview, warum der Bau eines neuen Gerätehauses so wichtig ist, und warum es ausgerechnet dort gebaut werden soll.

Herr Muswieck, wie haben die Feuerwehrleute die Differenzen der vergangenen Wochen aufgenommen?

Muswieck: Die Kameraden bedauern zutiefst, dass mit ihnen seitens der Bürgerinitiative gar nicht geredet wurde. Viele Gerüchte wurden in die Welt gesetzt. Dabei hätten in Gesprächen viele Dinge aus der Welt geräumt werden können. Etwa, wenn es darum geht, ob wir immer mit Martinshorn fahren. Auf sämtlichen Plakaten steht „Standort nein“. Das heißt für uns: Wir dürfen Tiefgaragen auspumpen, sollen aber mit dem Fallschirm vom Himmel fallen. Die Unterschriftenlisten wurden bis Gingst verteilt.

In der Stadt und im Internet wird heftig darüber diskutiert.

Muswieck: Wir haben die Kameraden dazu angehalten, die ganzen Diskussionen im Internet nicht anzuheizen. Man wird also keinen Kommentar von einem Feuerwehrmann aus Bergen lesen. Wir müssen um jeden Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau kämpfen. Besonders schade wäre es für uns, wenn sie das Ehrenamt aufgeben würden, nur weil es Unterschriftenlisten gegen uns gibt.

Alter und möglicher neuer Standort der Feuerwehr in Bergen. Quelle: Arno Zill

Warum muss die Feuerwehr überhaupt umziehen?

Muswieck: Wir würden liebend gerne an diesem Standort bleiben. Er ist aber schlichtweg zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Wir haben zum Beispiel keine getrennten Umkleiden, die Fahrzeuge stehen hintereinander. Der Platz auf dem Gelände der Feuerwehr reicht nicht mehr aus. Ein Maschinist will auch sofort zum Einsatz und nicht erst warten, bis Autos beiseite gefahren werden. Deshalb der Grundgedanke eines neuen Standortes.

Ratzke: Der Zeitfaktor ist entscheidend. Der Alarm kommt, die Kameraden fahren zum Gerätehaus, ziehen sich um, steigen in die Einsatzfahrzeuge und fahren los. Wenn die Feuerwehr nun dezentral liegt, etwa bei Famila, dann fahren sie mit ihren Privatfahrzeugen einmal durch die ganze Stadt und etwa bei einem Einsatz in Süd mit dem Einsatzfahrzeug wieder durch den Ort. Das sind wertvolle Minuten, die verloren gehen.

Ein Standort entlang der Stralsunder Chaussee wurde gefunden. Hier gab es heftige Kritik von Anwohnern. Wäre es bei all der Diskussion nicht einfacher gewesen, einen neuen Standort zu suchen?

Ratzke: Fakt ist, dass wir seit 2018/19 über diesen Standort sprechen. Wir haben im Vorfeld viele andere Standorte betrachtet, sie bewertet und mussten sie aus unterschiedlichsten Gründen ausschließen. Aufgrund der Fördermöglichkeiten, die wir damals hatten, ist dieses Bauvorhaben zurückgestellt worden. Wir hätten lediglich die Sonderbedarfszuweisung vom Innenministerium bekommen und hätten den Rest nicht alleine finanzieren können. Jetzt gibt es andere Möglichkeiten, auf die wir zurückgreifen wollen. Deswegen ist dieses Thema wieder aktuell.

Wird dieses Projekt zu schnell umgesetzt? Ist die Vorbereitungszeit zu kurz?

Ratzke: Über den Neubau eines Feuergerätehauses reden wir bereits seit 2017, über den Standort seit 2019. Es ist bisher lediglich ein Aufstellungsbeschluss für das B-Planverfahren gefasst worden. Dieser hat regulär alle Ausschüsse durchlaufen, in denen auch viele Fragen beantwortet wurden. Am 1. September kam es deshalb zur Beschlussfassung.

Wie sah der Kontakt zu den Anwohnern oder der Bürgerinitiative aus?

Ratzke: Ich habe die Bürgerinitiative eingeladen und sie über den tatsächlichen Stand des Vorhabens informiert. Es konnten auch einige Behauptungen, etwa die, dass eine Sirene auf das Dach kommt, ausgeräumt werden. Ich hatte den Eindruck, sie hätten es verstanden. Sie haben aber die Behauptungen fortgesetzt. Dafür habe ich kein Verständnis. Außerdem finde ich es sehr befremdlich, wenn ein Leiter einer Polizeidienststelle in einer öffentlichen Sitzung behauptet, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden habe. Ich halte es für beachtlich, dass ein Landesbeamter, ein Leiter einer Polizeidienststelle, sich auf diese Weise aktiv in einer Bürgerinitiative engagieren kann.

Und wie geht es mit diesem Bauprojekt weiter?

Ratzke: Der Aufstellungsbeschluss ist bekannt gemacht. Damit ist erst der erste Schritt für das neue Gerätehaus getan. Das Bauleitverfahren durchläuft viele einzelne Stationen in den Bereichen Umweltschutz, Lärmschutz und natürlich gibt es auch die Beteilung der Öffentlichkeit. Danach erst gibt es die sog. Abwägung. Das Prozedere ist sehr zeitintensiv und zieht sich in etwa über ein Jahr. Zu gegebener Zeit werden wir ein Planungsbüro beauftragen, das dann das Gerätehaus selbst plant. Erst dann wissen wir konkret, wie es aussehen wird, wie hoch und breit es wird und wo genau es auf dem Grundstück stehen wird. In diesem Zuge werden selbstverständlich auch alle notwendigen Lärmschutzmaßnahmen geplant, die in der finalen Baugenehmigung auch fester Bestandteil sind.

Die Gartenpächter müssten ihre Parzellen aufgeben. Was geschieht mit ihnen?

Ratzke: Der Pachtvertrag mit der Kleingartenanlage sieht bereits vor, dass dieser mit einem Bebauungsplan endet. Es ist zudem eine jährliche Kündigungsfrist seitens der Stadt vereinbart. Damit müsste allen Beteiligten klar gewesen sein, dass die Kleingartenanlage keinen dauerhaften Bestand hat. Da diese Fläche als städtebauliches Entwicklungsgebiet ausgewiesen ist, hätte auch etwas anderes entstehen können, zum Beispiel ein Einkaufszentrum. Selbstverständlich werden wir die Kleingärtner dabei unterstützen, einen neuen Garten zu finden. Es gibt in Bergen auch noch verfügbare Kleingärten, so dass wir bei der Vermittlung helfen können.

Von Mathias Otto