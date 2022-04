Bergen

Endspurt im Wahlkampf um das Amt der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Bergen: Bevor in der kommenden Woche am 8. Mai der Gang zur Urne ansteht, haben die Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG die Möglichkeit, die sechs Kandidaten live zu erleben.

Am Dienstag, dem 26. April, stellen sich die amtierende Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) und ihre Herausforderer Raik Knüppel, Nico Gruber (beide parteilos), Bianca Pahnke (FDP), Mirko Plötz (CDU) und Kevin Zenker (Linke) ab 18 Uhr den Fragen auf einem Wahlforum in der Mensa der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“.

Zu dem Forum lädt die OSTSEE-ZEITUNG Rügen ein, die auch mit einem Livestream von der Veranstaltung berichten wird. Über die Internetseite der OZ können alle Leser die Veranstaltung also direkt am Bildschirm per Computer oder Smartphone verfolgen. Obwohl die Teilnahmeplätze limitiert sind, gibt es noch Restplätze für diejenigen, die sich noch nicht angemeldet haben.

Viele Herausforderungen

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister Bergens wird für die nächsten sieben Jahre gewählt. Auf das neue Stadtoberhaupt kommen viele Herausforderungen zu, wie die Bewältigung der Corona-Folgen, die Entwicklung der Innenstadt und der Stadtteile oder Chancen der Inselhauptstadt als Wirtschafts- und Tourismusstandort. Weitere brisante Themen: Gesundheitsversorgung, Verkehr und Einzelhandel. Zu diesen und weiteren Themen werden sich die Kandidaten positionieren.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona-Hotspot-Regel wurde gekippt

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag gekippt. Somit entfällt zum Beispiel das Abstandsgebot im öffentlichen Raum insbesondere in Innenbereichen sowie die allgemeine Maskenpflicht im Innenbereich. Nicht aufgehoben wurde dagegen die Maskenpflicht bei Veranstaltungen. Das heißt für das OZ-Wahlforum: Es gilt die Maskenpflicht.

Von mo