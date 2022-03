Bergen

Über die Fortschritte beim Ausbau des Breitbandnetzes durch die Telekom sowie bei Schwimmbad und Feuerwehr, Regionaler Schule „Am Rugard“ und Altstadt-Grundschule wollte sich die SPD-Fraktion ein Bild verschaffen. Die Sozialdemokraten hatten dafür eigens eine Sitzung der Stadtvertretung beantragt, weil diese Themen „einer parlamentarischen Begleitung bedürfen“. Eine von der Verwaltung geplante Informationsveranstaltung „reicht der Fraktion nicht aus“.

Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos), die coronabedingt der Sitzung per Video zugeschaltet war, nutzte die Gelegenheit eingangs, um über Defizite bei der Versorgung der zu erwartenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu informieren. Ein zum Thema Breitband geladener Vertreter der Telekom hatte zwar abgesagt, jedoch wusste die Bürgermeisterin zu berichten, dass ein Rechtsstreit der Stadt mit dem Rügener Zweckverband zugunsten der Stadt ausgegangen sei.

Der größere Teil der Betonarbeiten für das neue Schwimmbad sei erfolgt, teilte Bauamtsleiter Volker Paarmann mit. Die Decke des Erdgeschosses werde bis Mitte April fertig sein, dann werden Stützen betoniert. Eine Verzögerung sei eingetreten, weil die beiden schweren Unwetter der vergangenen Wochen die Sole fortgespült hatten. Zudem wären bei den beteiligten Baufirmen coronabedingt bis zu 70 Prozent der Mitarbeiter ausgefallen. Fast alle Leistungen seien indes ausgeschrieben. „Es fehlen nur noch die Errichtung des vorgesehenen Imbisses, Kassensystem und die Möblierung des Bereichs für die Mitarbeiter“, so Paarmann. Bei den Kosten sei man im Rahmen geblieben und die Übersendung des Förderbescheids habe das Land für die kommenden Wochen zugesagt. Nach Fertigstellung des Baus werde eine Betreibergesellschaft gegründet. „Wir haben aber bereits mit der Akquise von Personal begonnen“, so Ratzke. Für den 6. April bietet die Bürgermeisterin eine Begehung für die Stadtvertreter an.

Braucht Bergen ein Parkplatzkonzept?

Die Leistungen für den 6,8 Millionen Euro teuren Anbau der Regionalen Schule „Am Rugard“ können im Mai beginnen und sollen Mitte kommenden Jahres enden. Unerwartete Komplikationen traten bei der Sanierung der Altstadt-Grundschule auf. „Als wir die Tapeten abrissen, kam der Putz mit herunter“, berichtet der Bauamtsleiter. Der müsse nun ebenso erneuert werden wie die Treppengeländer.

Zudem erwartete die SPD-Fraktion Informationen über „verkehrliche Großvorhaben“ und ein Parkplatzkonzept von der Verwaltung. Ein solches solle durch einen Mitarbeiter einer noch zu besetzenden Stelle betreut werden, so die Antwort. Stadtvertreter Peter Wendekamm (Linke) hält ein Konzept für überflüssig. „Es gibt genug Parkplätze in Bergen, nur nicht immer vor der eigenen Ladentür oder unter dem Küchenfenster.“ Einen Antrag der SPD zur Einrichtung eines Redaktionsausschusses für den Bergener Stadtboten lehnte das Gremium ab.

Weil ein Teil der Stadtvertreter die Sitzung für nicht erforderlich hielt, kündigten das Bergener Bündnis (BB) und fünf weitere Abgeordnete an, das Sitzungsgeld an die Rügener Tafel zu spenden.

Von Uwe Driest