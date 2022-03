Bergen

Unerträglich ist es für die Schüler der Insel Rügen anzusehen, wie in diesen Tagen Panzer in die Ukraine fahren und dort seit zwei Wochen Krieg herrscht. „Es ist ganz schrecklich, wenn wir die Bilder im Fernsehen sehen. Wir haben gesagt, dass wir etwas unternehmen müssen und haben uns zu einer symbolhaften Aktion entschlossen“, sagt Lilli-Sophie Günther (17) vom Schülerratsvorstand des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums in Bergen.

Ein siebenköpfiges Team des Vorstands trommelte alle Schüler – bis auf die Zwölftklässler, die sich auf ihre Prüfungen vorbereiten müssen – auf dem Schulhof zusammen. Ein Teil kam in blauen Jacken, ein Teil hatte sich für eine gelbe Oberbekleidung entschieden. Sie wussten sich zu behelfen. Wer keine Jacke in dieser Farbe besaß, legte sich ein gelbes Badetuch über die Schulter, kam im BVB-Trikot oder zog eines der leuchtenden Leibchen über, die Sportlehrer Norbert Benedict verteilte.

Auf dem Dach der Mensa formierten sich dann fast 700 junge Menschen, die die Nationalflagge der Ukraine nachstellten. „Unser Anliegen ist es, Solidarität mit den Menschen in diesem Land zu zeigen und machen uns für den Frieden in Europa stark“, sagt Lilli-Sophie Günther.

„Sprachlosigkeit überwinden“

„Die Bilder, die wir seit dem 24. Februar sehen, machen sprachlos. Diese Sprachlosigkeit müssen wir überwinden“, sagt Schulleiter Christoph Racky. Er zeigte vollen Respekt für den Einsatz der Schüler, die diese Veranstaltung alleine auf die Beine gestellt haben. Sie hatten Kontakt zu Politikern aufgenommen und sie eingeladen, zu den Schülern zu sprechen. Sie sammelten auch Geld an diesem Tag, das den Geflüchteten zugutekommen soll.

„Kein Mensch verlässt freiwillig sein Land, wenn es nicht sein muss. Keiner von den Männern, die da bleiben und kämpfen müssen, wissen, ob sie ihre Familie jemals wiedersehen werden“, so Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke), die sich auch für das Friedensbündnis Rügen einsetzt. Die Verhandlungen müssten in diesem Konflikt wieder aufgenommen werden. „Wir wollen Frieden“, sagte sie. Bald werden die Flüchtlinge in MV und auch auf Rügen erwartet. Für sie ist wichtig, dass man vorbereitet ist und die Menschen, so gut es geht, unterstützt.

„Wir denken an euch“

Norbert Benedict (SPD), der neben seiner Tätigkeit als Lehrer in Sassnitz ebenfalls Stadtpräsident ist, musste mit den Tränen kämpfen, als er von den aktuellen Ereignissen sprach. Und von den Gesprächen mit den Leuten, die selbst einmal einen Krieg miterlebt hatten. Umso mehr freut es ihn, dass sich die Jugendlichen der Insel für ein friedliches Miteinander einsetzen. „Wir setzen heute ein Zeichen. Wir zeigen den Menschen in der Ukraine: ,Wir sind Tausende Kilometer entfernt und denken an euch.’“ Und egal wie irrwitzig es sich anhöre: „Schreibt Eure Gedanken auf und schickt sie an die russische Botschaft oder selbst an Putin.“

Auch in Binz sind die Schüler der Regionalen Schule aktiv und setzen am Donnerstag symbolisch ein Zeichen für den Frieden in Europa. Zusammen mit Lehrern und Bürgermeister Karsten Schneider treffen sie sich am Strand. Am Aufgang 7 kommen sie um 12 Uhr zusammen, um gemeinsam eine Schweigeminute einzulegen.

Von Mathias Otto