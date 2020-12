Bergen

Eine „vorweihnachtliche Bescherung“ war es für Ilona Schädel, als sie nun 23 Tablets in Empfang nehmen konnte. Die Leiterin der Regionalen Schule „Am Rugard“ in Bergen nahm die „Gabe“ aus der Hand von Bürgermeisterin Anja Ratzke gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen entgegen.

„Ihr seid mit die Ersten, die Tablets bekommen“, eröffnete Ratzke den Kindern, welche die per Touch und Tastatur bedienbaren Geräte sogleich in Beschlag nahmen. „Im Frühjahr konnten noch nicht alle Schüler gut im Homeoffice arbeiten. Wir hatten Anfang November einige Schüler der siebten und achten Klassen in Quarantäne. Die haben dann von zu Hause aus über IServe am Englisch-Unterricht teilgenommen“, sagt die Schulleiterin. Für die Zeit der Untersagung von Schulbesuchen gab es Hausaufgaben und Bildungsangebote.

Wer keinen Computer zur Verfügung oder keine Möglichkeit hatte, das Internet zu nutzen, kann in Bergen auf Angebote des Medien-und Informationszentrums (MIZ) oder des Jugendrings Rügen zurückgreifen. Bisher konnten nur Hausaufgaben verteilt werden. „In der Zeit, als wir nicht in die Schule durften, hatten wir gefühlt drei Millionen Hausaufgaben“, sagt Amelie. „Zu Hause ist man mehr abgelenkt als in der Schule.“ Das fand auch Mitschülerin Arwen. „Homeoffice ist ziemlich stressig. Du musstest versuchen, alleine klarzukommen, meine Eltern sind ja schon länger aus der Schule raus.“

Bergen war besonders schnell bei der Ausschreibung

Die Bedingungen sollen sich im Fall der Fälle künftig verbessert darstellen. „Die Digitalisierung ist wegen Corona ganz schnell fortgeschritten“, sagt Ilona Schädel. „Selbst wenn wir wieder Schüler in Quarantäne schicken müssten, könnten wir den heimischen Unterricht künftig auch in Gruppenarbeit abhalten.“ Die neuen Endgeräte und der neu entwickelte Schulserver IServ machen das ebenso möglich wie Videokonferenzen. „Damit kann man auch Klassenarbeiten schreiben“, sagt Anja Ratzke und erntet ein kollektives „Och nö“ der Schüler.

Finanziert werden die Tablets aus dem „ Sofortprogramm für mobile Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler“, einem Ergänzungsprogramm des DigitalPakts. Da es sich um ein Bundesprogramm handelt, besteht auch bundesweit eine große Nachfrage, so dass es immer schwieriger wird, an die Endgeräte zu kommen.

„Eigentlich waren die Bergener Schulen noch gar nicht an der Reihe“, sagt Ilona Schädel. „Wir haben aber schnell ausgeschrieben und konnten daher auch schnell beliefert werden“, sagt Anja Ratzke. Gut 69 000 Euro stehen für die vier Schulen in städtischer Trägerschaft zur Verfügung.

IT-Betreuer für Schulen extra eingestellt

Für die Betreuung der Schulen in Sachen Digitalisierung stellte die Stadt mit Nico Hesemann eigens einen Spezialisten ein. „Der hat uns auch bei der Installation von Anschlüssen für Beamer oder White Boards sehr unterstützt“, so Ilona Schädel. „Die Tätigkeit kann niemand nebenbei verrichten“, ergänzt Anja Ratzke.

Sofortprogramm für mobile Endgeräte für bedürftige Schüler Mecklenburg-Vorpommern hat zehn Millionen Euro vom Bund erhalten und eine Million Euro draufgelegt. Davon können landesweit etwa 27 000 Geräte gekauft werden. Bisher wurden insgesamt Mittel in Höhe von 8 644 786 Euro an 175 öffentliche Schulträger ausgezahlt. Für die 4336 Rügener Schüler und Auszubildenden beträgt die maximale Zuwendung 258 225 Euro. Wegen der Lieferengpässe geringerer Auftragswerte ist die Beschaffung mobiler Endgeräte für kleinere Schulträger bereits weit fortgeschritten.

Lehrerin Beate Fröhlich wünscht sich, „dass es bald auch WLAN gibt, damit auch in anderen Räumen als dem Computer-Kabinett unterrichtet werden kann. Der Anschluss für schnelles Internet sei im ersten Bauabschnitt bereits erfolgt und für den zweiten Bauabschnitt im folgenden Jahr geplant, so die Bürgermeisterin. Zuerst war die Regionale Schule Am Grünen Berg ausgestattet worden, Anfang November folgte die Grundschule Rugard und für die Grundschule Altstadt sei der Auftrag ebenfalls ergangen, so Ratzke.

„Sie machen uns glücklich“, freute sich da Ilona Schädel. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Schritt auch als Lehrer Computer von unserem Arbeitgeber bekommen.“ Tatsächlich besteht auch hierfür ein Förderprogramm des Landes. Wegen der Pandemie mussten Lehrkörper bisher private Rechner im Quarantäne-Fall nutzen müssen.

Damit es nach Möglichkeit gar nicht erst so weit kommt, schaffte die Stadt Bergen für 3800 Euro einen Luftfilter an. Der surrt nun leise im Musikraum der Regionalen Schule „Am Rugard“, wo er am dringendsten benötigt wird, weil die Schüler dort auch singen. Das Gerät soll nun Viren, Pollen, Bakterien und Staub durch Schwebstoff- und Aktiv-Kohle-Filter aus der Luft fischen.

Schulleiterin Ilona Schädel und Bürgermeisterin Anja Ratzke (re.) begutachten den Luftfilter, den die Stadt anschaffte. Quelle: Uwe Driest

„Weil wir zudem über ein CO2-Messgerät verfügen, wissen wir, dass bereits zehn Minuten nach einer Unterrichtspause der Sauerstoffgehalt deutlich sinkt“, hat Ilona Schädel gelernt. Dank des von der TU Berlin empfohlenen „Air Paraffier“ reiche es nun aus, nur noch in den Pausen zu lüften statt wie bisher alle zwanzig Minuten.

Bürgermeisterin Anja Ratzke kann sich vorstellen, für die Anschaffung weiterer Luftfilter bei Sponsoren oder Schulfördervereinen zu werben.

Von Uwe Driest