Bergen auf Rügen

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Bergen auf Rügen, bei dem ein Senior verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten berichteten, wurde der 87-Jähriger am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz des City-Centers von einem Transporter berührt. Daraufhin fiel er zu Boden und verletzte sich an der rechten Hand. Passanten leisteten erste Hilfe und riefen einen Krankenwagen.

Der Fahrer des Transporters habe anschließend Fahrerflucht begangen. Bislang konnten weder Fahrzeugteam noch Kennzeichen ermittelt werden. Bekannt ist nur, dass der Transporter eine helle Farbe hat. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen und den Fahrer.

Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 03838-8100, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei.

Von OZ