Mehr Lust auf einen Besuch der Innenstadt möchte die Stadt Bergen künftig machen. Dafür legte die Bürgermeisterin jüngst einen Antrag zur „Unterstützung von Gastronomie und Einzelhandel in der Innenstadt“ vor, dem die Stadtvertretung auch zustimmte. Insulanern und Touristen soll künftig an Ortseingängen und anderen markanten Punkten der Freizeitwert der Inselhauptstadt schmackhaft gemacht werden.

Das Geld dafür soll zunächst aus dem Budget kommen, mit dem die Stadt Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte von Initiativen unterstützt, wenn nicht gerade Pandemie ist. 40 000 Euro stehen aus diesem Topf dafür bereit. Damit kann der neue Stadtmanager erste Maßnahmen in Angriff nehmen.

Diese Position hat seit Mitte September vergangenen Jahres Florian Henschke inne. Der 26-Jährige gebürtige Magdeburger studierte in Greifswald Geografie, Tourismus und Regionalentwicklung, arbeitete bis zu deren Auflösung bei der Tourismuszentrale Rügen und danach für den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst. Eine Wohnung fand er in Bergen-Süd und wenn er nicht gerade daran arbeitet, das Marketing der Stadt aufzumöbeln, sammelt er Fossilien und Bernstein.

Osterhase lockt am Eingang

Bis zum September gilt vorerst sein Vertrag und in dieser Zeit möchte er einen stattlichen Katalog an Aufgaben bearbeitet haben. „Wir möchten unter anderem die Ortseingänge attraktiver machen und so Anreize schaffen, in Richtung Innenstadt abzubiegen und sich den Markt, seine Geschäfte oder auch die Freizeitangebote auf dem Rugard anzusehen“, sagt Florian Henschke. Dafür böte sich vor allem die Fläche am Ortseingang an der Bundesstraße 196 auf Höhe Königsstraße an.

Dort kann sich Henschke vorstellen, einen Erdwall aufzuschütten und ihn mit Blumenrabatten zu bepflanzen. Davor könnten große steckbare Metallbuchstaben den Schriftzug „Bergen auf Rügen“ bilden, der in den Abendstunden ebenso beleuchtet wird, wie ein Modell des Ernst-Moritz-Arndt-Turms.

Je nach Jahreszeit oder feierlichem Anlass könnten Schmuckelemente wie Osterhase, Weihnachtsmann oder gruselige Halloween-Figuren das Ensemble ergänzen. „Autofahrer, die aus Richtung Göhren kommen und in Richtung Stralsund unterwegs sind, sollte das doch neugierig machen“, glaubt Henschke.

Audioguide könnte von Bergener Persönlichkeiten erzählen

Eine Neugestaltung von Stelen, Schaukästen und Infopunkten sollen Profis einer Werbeagentur übernehmen. Die acht städtischen Glasstelen (Rathaus, Marienkirche, Klosterhof, Goldener Brinken, ZOB, Dammstraße, Königsstraße/Clementstraße sowie Rugard-Parkplatz) und die vier Schaukästen mit dem Titel „Herzlich Willkommen in Bergen“ (Markt, Goldener Brinken, Parkplätze auf Raddas und Rugard) erhalten jeweils große farbige Plakate.

Weil die Bergener Geschäfte sich eher dezentral über den Markt und in Richtung Damm- und Bahnhofstraße verteilen, könnten neue Wegweiser in der Innenstadt die Besucher dorthin lenken, meint Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Das besondere an unserem Mix aus Geschäften ist ja, dass sich kaum eine Kette darunter findet, sondern es sich überwiegend um von Inhabern geführte Geschäfte handelt“, betont sie. Das verleihe der Innenstadt ein individuelles Aussehen. Auch würden einzelne Händler zugleich auch Kunsthandwerk, wie beispielsweise Goldschmiedearbeiten, anbieten.

Florian Henschke kann sich vorstellen, Markt, Bahnhof und die Kreuzung Dammstraße/Bahnhofstraße durch die Installation von Multifunktionsstelen zu zentralen Infopunkten aufzuwerten, die über digitale Inhalte, eine interaktive Karte sowie eine „Vorlesetaste“ für blinde Menschen verfügen. Später ließe sich vielleicht auch gemeinsam mit Museum und Altstadtverein eine QR-Code-gestützte Audioguide-Tour durch Bergen entwickeln. „Schließlich verfügt die Stadt über allerhand bekannte Persönlichkeiten“, meint Anja Ratzke.

Zuletzt war der in Bergen geborene Kapitän Hans Langsdorff mit einer Tafel vor seinem Geburtshaus geehrt worden. Auch die Namen Billroth, Ruge oder Arndt spielen dabei eine Rolle und zum 250. Geburtstag von Johann Jacob Grümbke ist für den Herbst eine Sonderausstellung geplant. Sogar die Idee für eine Grümbke-Medaille steht im Raum.

Bergen ist Bildungs- und Gesundheitsstandort

„Langfristig braucht die Stadt aber ein Marketingkonzept, das ihre Stärken als ganzjährig attraktive Stadt herausarbeitet, in der sich beispielsweise auch im Sommer rodeln lässt und in der es Open-Air-Konzerte gibt“, meint Florian Henschke. Dabei sollen dann die Faktoren Bildung und Gesundheit ebenso eine Rolle spielen wie Bergen als Ort für Tagungen und als Wohnsitz.

Im nächsten Schritt soll zunächst eine Werbeagentur ein neues, einheitliches Stadtlogo als Dachmarke entwerfen. Darüber und über weitere Ideen möchte Matthies Knuth auf der kommenden Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Tourismus und Wirtschaft am 22. Februar sprechen. „Ich habe Herrn Henschke eingeladen, um die Punkte zu vertiefen und weitere Überlegungen anzustellen“, so Knuth. „Im gemeinsamen Gespräch kommt man weiter.“

